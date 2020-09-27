MasterChef Celal kimdir, kaç yaşında, nereli? Celal Sarıgül ile ilgili bilgiler
MasterChef Celal merak edilen isimler arasında yer alıyor. MasterChef 2020 yarışmacıları arasında yer alan Celal Sarıgül yarışmaya Kıbrıs’tan katılıyor. Peki MasterChef Celal kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilenler
Celal Sarıgül, MasterChef 2020’nin merak edilen isimleri arasında yer alıyor. MasterChef Celal bu hafta mavi takım yarışmacıları arasında yer alıyordu. Dokunulmazlık oyununun kaybedilmesinin ardından Celal Sarıgül de eleme potasına girdi. 1994 yılında dünyaya gelen MasterChef Celal aslen Antalyalı.
Celal Sarıgül yarışmaya Kıbrıs’tan katılıyor. 1994 yılında dünyaya gelen Sarıgül aslen Antalyalı. MasterChef Celal bir süredir Kıbrıs’ta ve Antalya’da aşçılık yapıyor.
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