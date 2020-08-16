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Haber Giriş: 16.08.2020 - 00:29,Son Güncelleme:

MasterChef Celal kimdir, kaç yaşında? MasterChef Türkiye yarışmacısı Celal Sarıgül'ün hayatı

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MasterChef Celal kimdir, kaç yaşında? MasterChef Türkiye yarışmacısı Celal Sarıgül'ün hayatı
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MasterChef Celal kimdir? MasterChef Türkiye'nin ekranlara gelen son bölümünde kadroya giren 14. isim Celal Sarıgül oldu. Yarışmadaki iddiasıyla dikkatleri üzerine çeken MasterChef Celal, gecenin birincisi olmasıyla beraber ekran başındakiler tarafından da merak konusu oldu. Kadroya katılan yarışmanın MasterChef akıbeti ilerleyen bölümlerde belli olacak. İşte, MasterChef Türkiye yarışmacısı Celal Sarıgül'ün hayatıyla ilgili ayrıntılar.

MasterChef Türkiyr 2020 yarışmasında final eleme turunda kadroya giren son isim Celal oldu. Yaptığı yemekler kadar fiziğiyle de dikkat çeken Celal Sarıgül,  Antalya’da aşçılık yapıyor. İşte, Cela Sarıgül'le ilgili merak edilenler. 

MASTERCHEF CELAL KİMDİR

MasterChef Celal Sarıgül, 1994 yılında dünyaya geldi.  Kıbrıs’tan yarışmaya katılıyor ancak aslen Antalyalı. Sporla da ilgili olan Celal Sarıgül, yaklaşık 6 yıldır Kıbrıs’ta ve Antalya’da aşçılık yapıyor.

MasterChef 21 Temmuz tanıtımında ön plana çıkan Celal Sarıgül, ‘MasterChef benim hayalimdi, burada kalıcı olmayı düşünüyorum.’ Sözleriyle iddiasını ortaya koydu. Celal Sarıgül, son bölümde kadroya girme hakkı kazandı. 

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