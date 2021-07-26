MasterChef Can Kurtuluş kimdir, turu geçecek mi?

MasterChef Türkiye 2021'e katılan Can Kurtuluş,1998 doğumlu. Genç yarışmacı Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü mezunu. Yemek yapmayı çok sevdiğini ve kısa süre önce profesyonel olarak başladığını anlattı. MasterChef Türkiye 2021'de eleme turu devam ederken ünlü restoranlarda staj yapan yarışmacı adayı Can Kurtuluş yaptığı tabak ile 3 evet alıp turu geçmeyi başardı.

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