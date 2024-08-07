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MasterChef Çağlar Azır kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef yeni sezon yarışmacısı Çağlar Azır hayatı ve kariyeri

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MasterChef Çağlar Azır kimdir, kaç yaşında, nereli MasterChef yeni sezon yarışmacısı Çağlar Azır hayatı ve kariyeri
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2024 16:10

MasterChef yeni sezon yarışmacıları belli oldu. Yarışmacılardan 6. olarak ana kadroya girmeyi başaran MasterChef Çağlar Azır hayatı ve kariyeri ile merak ediliyor. Azır, mimarlık mezunu ve İstanbul'da yaşıyor. Peki, MasterChef Çağlar Azır kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef yeni sezon yarışmacısı Çağlar Azır hakkında merak edilenler...

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MasterChef Türkiye 2024 yarışmacıları ana kadronun netleşmesinin ardından araştırılmaya başlandı. MasterChef Çağlar Azır mimarlık eğitiminin yanı sıra gastronomiye olan ilgisinden dolayı Mutfak Sanatları eğitimi de almış. Peki, MasterChef Çağlar Azır kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef yeni sezon yarışmacısı Çağlar Azır hayatı ve kariyeri

MASTERCHEF ÇAĞLAR KİMDİR?

MasterChef Çağlar Azır, Çanakkale Bozcaada'da doğmuştur. Aslen Bulgar göçmeni olan Azır, ilk, orta ve lise eğitimi ardından Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. İstanbul'da yaşıyor. Yarışmacı aynı zamanda eğitim koçluğu yapıyor. Mesleği mimarlık olan yarışmacı mutfağa olan ilgisi sebebiyle Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında eğitim aldı.

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