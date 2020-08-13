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Haber Giriş: 13.08.2020 - 15:06,Son Güncelleme:

MasterChef Çağla neden yok, elendi mi? Açıklama geldi!

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MasterChef Çağla neden yok, elendi mi? Açıklama geldi!
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MasterChef 2020 yarışmacılarından Çağla Levent merak edilen isimler arasında bulunuyor. MasterChef Çağla neden yok, elendi mi soruları merak edilen konular arasında yerini aldı. Dün yayınlanan programda yarışmacının migren atağı nedeni ile programda bulunmadığı açıklanmıştı. Konu ile ilgili son açıklama Çağla Levent’ten geldi.

MasterChef 2020’de ilk 16 için seçmeler devam ediyor. Yeni bölümde yarışmacılardan Çağla Levent’in olmaması akılarda soru işaretleri oluşturdu. MasterChef Çağla neden yok, elendi mi? Çağla Levent sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklama yaptı.

MASTERCHEF ÇAĞLA NEDEN YOK?

MasterChef Çağla Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ‘Ben yarışmadan çekilmedim. Sadece migren atağını çok ağır geçirdiğim için iki bölümde yokum, kalan bölümlerde tekrar varım. Yarın tekrar sizlerleyim.’ dedi.

MasterChef Çağla neden yok, elendi mi Açıklama geldi

ÇAĞLA LEVENT KİMDİR?

31 yaşında Çağla Levent’in 13 ve 11 yaşında iki çocuğu var.  Ayrıca üç kedisi olduğunu söyleyen Çağla Levent, Ankara'da yaşıyor. Çağla Levent, meze yaparak online sistem üzerinden satışını yapıyor.

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