MasterChef Çağla neden yok, elendi mi? Açıklama geldi!

MasterChef 2020’de ilk 16 için seçmeler devam ediyor. Yeni bölümde yarışmacılardan Çağla Levent’in olmaması akılarda soru işaretleri oluşturdu. MasterChef Çağla neden yok, elendi mi? Çağla Levent sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklama yaptı.

MASTERCHEF ÇAĞLA NEDEN YOK?

MasterChef Çağla Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ‘Ben yarışmadan çekilmedim. Sadece migren atağını çok ağır geçirdiğim için iki bölümde yokum, kalan bölümlerde tekrar varım. Yarın tekrar sizlerleyim.’ dedi.

ÇAĞLA LEVENT KİMDİR?

31 yaşında Çağla Levent’in 13 ve 11 yaşında iki çocuğu var. Ayrıca üç kedisi olduğunu söyleyen Çağla Levent, Ankara'da yaşıyor. Çağla Levent, meze yaparak online sistem üzerinden satışını yapıyor.