Masterchef Çağla kimdir? Çağla Levent hakkında bilgiler

Masterchef 2020’nin 19 Temmuz tarihli bölümünün en çok konuşulan isimlerinden biri olan Çağla Levent, 31 yaşında. 13 yaşında bir kızı, 11 yaşında bir oğlu var. Ayrıca üç kedisi olduğunu söyleyen Çağla Levent, Ankara'da yaşıyor. El lezzetine güvenen Çağla Güven, meze yaparak geçimini sağlıyor ve satışını online sistem üzerinden yapıyor.



Anne ve babası beş yaşındayken ayrılan Çağla Levent, kardeşlerini kendisi büyütmüş ve bu süreçte yemek yapmayı öğretmiş. Babasının öldürüldüğü gün MasterChef’e katıldığını gözyaşlarıyla anlatan Levent, babasını öldüğü zaman lise birincisi ve kros takımı kaptanı olduğunu, fakat onun ölümünü kaldıramadığı için lise sonda okulu bıraktığını belirtti. Genç yaşta evlenen ve erken yaşta anne olan Çağla Levent, evliliği yürümediği için boşandığını ve hayatta tek başına durmak zorunda kaldığını söyledi.

