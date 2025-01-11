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MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜLÜ NE 2025? MasterChef şampiyonu ne kadar kazanacak, birinci ne kazanacak? Heyecan başladı! Kupa sahibini buluyor!

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MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜLÜ NE 2025 MasterChef şampiyonu ne kadar kazanacak, birinci ne kazanacak Heyecan başladı Kupa sahibini buluyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2025 02:52

MasterChef Türkiye birinci büyük ödülü, final gecesi ile merak konusu oldu. Yaz aylarından bu yana yarışmanın 2025 yılı şampiyonu olabilme mücadelesini veren onlarca aday, elemelerin birer birer yapılmasıyla birlikte büyük finale odaklandı. Onur ve Semih'in cumartesi akşamı canlı yayında verecekleri final mücadelesi sonrası bir isim MasterChef şampiyonu olarak büyük ödülün de sahibi olacak. Final maratonunda, yarışmacıların düellodaki performansı merakla beklenirken gözler de MasterChef büyük ödülü ne olacak? sorusuna çevrildi. Geçmiş senelerde MasterChef Türkiye birincisine şampiyonluk kupasının yanında lüks bir otomobil verilmişti. Peki, bu yıl MasterChef şampiyonu ne kadar kazanacak, birinci ne kazanacak? İşte, MasterChef şampiyonluk ödülü hakkında bilgiler.

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Masterchef Türkiye şampiyonu ne kazanacak? sorusu yarışmanın izleyenleri tarafından gündeme geldi. Yaklaşık 6,5 ay önce ekran macerasına başlayan ve Tv8'de izleyici karşısına çıkan MasterChef 2024'te sona gelindi. Tüm rakiplerini eleyen Kerem ve Onur biri canlı yayında olmak üzere üç aşamalı etapta mücadele verdi. Final öncesi büyük ödülün ne olacağı da merak konusu oldu. Peki, MasterChef büyük ödülü ne, birinciye ne verilecek? İşte, ayrıntılar.

MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜLÜ NE OLACAK?

Geçtiğimiz senelerde şampiyon olan isimler lüks otomobil kazanmıştı. Masterchef her hafta ödül oyunları ile yarışmacılara birbirinden değerli ödüller veriyor. Ancak büyük ödülün ne olduğu henüz duyurulmadı.

Final gecesi şeflerin büyük ödülü açıklaması bekleniyor.

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