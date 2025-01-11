MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜLÜ NE 2025? MasterChef şampiyonu ne kadar kazanacak, birinci ne kazanacak? Heyecan başladı! Kupa sahibini buluyor!

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Masterchef Türkiye şampiyonu ne kazanacak? sorusu yarışmanın izleyenleri tarafından gündeme geldi. Yaklaşık 6,5 ay önce ekran macerasına başlayan ve Tv8'de izleyici karşısına çıkan MasterChef 2024'te sona gelindi. Tüm rakiplerini eleyen Kerem ve Onur biri canlı yayında olmak üzere üç aşamalı etapta mücadele verdi. Final öncesi büyük ödülün ne olacağı da merak konusu oldu. Peki, MasterChef büyük ödülü ne, birinciye ne verilecek? İşte, ayrıntılar.

MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜLÜ NE OLACAK?

Geçtiğimiz senelerde şampiyon olan isimler lüks otomobil kazanmıştı. Masterchef her hafta ödül oyunları ile yarışmacılara birbirinden değerli ödüller veriyor. Ancak büyük ödülün ne olduğu henüz duyurulmadı.

Final gecesi şeflerin büyük ödülü açıklaması bekleniyor.