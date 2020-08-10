MasterChef Büşra kimdir, kaç yaşında? Büşra Uygur hakkında bilgiler

MasterChef 2020 sezonuna İstanbul’dan dahil olan Büşra Uygur, çevre mühendisliği bölümü mezunu ve 25 yaşında. Kariyerine iç güvenlik uzmanı olarak devam eden Büşra Uygur, ilk turda ezmeli kebap yemeği yapmış ve aldığı 2 evet ile düellolara kalmaya hak kazanmıştı. Üçlü düelloda Erdoğan Cem ve Hasan Aktaş’la rakip olan Büşra Uygur’un hıngal mantısı beğeni kazanmış, yarışmacı bir üst tura çıkmayı başarmıştı.