MasterChef Burcu Önal değişimiyle şaşırttı!

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1986 doğumlu Burcu Önal adını MasterChef yarışmasıyla tüm Türkiye'ye duyurdu.

Aslen Diyarbakırlı olan Burcu Önal MasterChef'te yetenekli isimlerden biriydi. Programda son haftalara kadar mücadele eden yarışmacı şimdilerde mesleğine devam ediyor.

Yaptığı yemeklerin yanı sıra giyim tarzıyla da dikkat çeken yarışmacı imaj yeniledi.

"AŞIK OLDUĞUM BİR MESLEĞE SAHİBİM"

Uzun zamandır fotoğraf paylaşmayan ve dün yeni görüntüsünü takipçilerinin beğenisine sunan Önal mesajında şu ifadeleri yer verdi:

"Kim yorgun ben mi? Daha poz vereceğim ama aklımda menüler var. Bitirmem gereken yazılar, size vereceğim müthiş haberler of ne çok şey birikti. Olsun hepsinin içinde büyük müjdeler dolu."

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Bir diğer paylaşımında ise Önal şu ifadeleri kullandı: "Çok mu mutluyum? Evet. Aşık olduğum bir mesleğe sahibim, onun yanında aile diyebileceğim binlerce güzel kalbe... Özlenilen anılara ve kalplere tekrardan kavuşmanın mutluluğunu ancak bu gülüşüm anlatır. Bazı meslekler maddiyat için değil aşk için seçilir."

BURCU ÖNAL KİMDİR

Burcu Önal, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 1986 yılında dünyaya geldi. 15 sene Asya'da yaşayan Önal, küçük yaşlarda Filipinli bir ailede sonrasında da Çinli bir ailede büyüdü. Aslen Diyarbakırlı olan yarışmacı, İbrahim Önal ile evlidir.

Önal'ın hayatında yaptığı ilk yemek 13 yaşındayken yaptığı mantıymış. Zamanla kendisini geliştirdiğini ifade eden Burcu Önal tüm Asya yemekleri ve mantı yemeklerine hakim olduğunu ifade etti.

Kendini bildi bileli hep mutfakta olan yarışmacı uzun süre Japon yemekleri ile alakalı ayrıntılı eğitimler aldı. Uzun yıllar yurt dışında gemilerde garsonluk yaptı. Sonrasında yemek geliştiriciliği ve yemek öğretmenliği yapmaya başladı.