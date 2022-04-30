Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

MasterChef Burcu Önal değişimiyle şaşırttı!

#Burcu Önal#Burcu Önal Masterchef#Masterchef Burcu Önal
MasterChef Burcu Önal değişimiyle şaşırttı

MasterChef 2021'de yer alan Burcu Önal değişimiyle şaşırttı. İmaj yenileyen Önal, fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

Haberin Devamı

1986 doğumlu Burcu Önal adını MasterChef yarışmasıyla tüm Türkiye'ye duyurdu.

Aslen Diyarbakırlı olan Burcu Önal MasterChef'te yetenekli isimlerden biriydi. Programda son haftalara kadar mücadele eden yarışmacı şimdilerde mesleğine devam ediyor.

Yaptığı yemeklerin yanı sıra giyim tarzıyla da dikkat çeken yarışmacı imaj yeniledi.

MasterChef Burcu Önal değişimiyle şaşırttı

"AŞIK OLDUĞUM BİR MESLEĞE SAHİBİM"

Uzun zamandır fotoğraf paylaşmayan ve dün yeni görüntüsünü takipçilerinin beğenisine sunan Önal mesajında şu ifadeleri yer verdi:

"Kim yorgun ben mi? Daha poz vereceğim ama aklımda menüler var. Bitirmem gereken yazılar, size vereceğim müthiş haberler of ne çok şey birikti. Olsun hepsinin içinde büyük müjdeler dolu."

Haberin Devamı

Bir diğer paylaşımında ise Önal şu ifadeleri kullandı: "Çok mu mutluyum? Evet. Aşık olduğum bir mesleğe sahibim, onun yanında aile diyebileceğim binlerce güzel kalbe... Özlenilen anılara ve kalplere tekrardan kavuşmanın mutluluğunu ancak bu gülüşüm anlatır. Bazı meslekler maddiyat için değil aşk için seçilir."

MasterChef Burcu Önal değişimiyle şaşırttı

BURCU ÖNAL KİMDİR

Burcu Önal, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 1986 yılında dünyaya geldi. 15 sene Asya'da yaşayan Önal, küçük yaşlarda Filipinli bir ailede sonrasında da Çinli bir ailede büyüdü. Aslen Diyarbakırlı olan yarışmacı, İbrahim Önal ile evlidir.

Önal'ın hayatında yaptığı ilk yemek 13 yaşındayken yaptığı mantıymış. Zamanla kendisini geliştirdiğini ifade eden Burcu Önal tüm Asya yemekleri ve mantı yemeklerine hakim olduğunu ifade etti.

Kendini bildi bileli hep mutfakta olan yarışmacı uzun süre Japon yemekleri ile alakalı ayrıntılı eğitimler aldı. Uzun yıllar yurt dışında gemilerde garsonluk yaptı. Sonrasında yemek geliştiriciliği ve yemek öğretmenliği yapmaya başladı.

Gözden Kaçmasın

Burnum daha iyiymiş, gençlikten mi acabaBurnum daha iyiymiş, gençlikten mi acaba?
#GÜLSE BİRSEL#AVRUPA YAKASI
Dedesini dinledi sanatçı olduDedesini dinledi sanatçı oldu!
#MURAT DALKILIÇ#ALARA ERİC
Ünlü şarkıcı erken doğum yaptıÜnlü şarkıcı erken doğum yaptı!
#ROJİN#MESUT DOĞAN

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Burcu Önal#Burcu Önal Masterchef#Masterchef Burcu Önal

BAKMADAN GEÇME!

Torunuma bakmak istemediğim için bencil miyim

'Torunuma bakmak istemediğim için bencil miyim?'

#Bebek Bakımı
Elon Muskın Twitterla ilgili anlayamadığı şey ne Çalışanlar yeni patrona sorular hazırladı...

Elon Musk'ın Twitter'la ilgili anlayamadığı şey ne? Çalışanlar yeni patrona sorular hazırladı...

#Twitter
Zehirli tırtıl alarmı Şehir içinde sayıları arttı: Sizi hastanelik edebilir, evcil hayvanınızı öldürebilir

Zehirli tırtıl alarmı! Şehir içinde sayıları arttı: Sizi hastanelik edebilir, evcil hayvanınızı öldürebilir

#Çam Kese Tırtılı

BAKMADAN GEÇME!

Torunuma bakmak istemediğim için bencil miyim

'Torunuma bakmak istemediğim için bencil miyim?'

#Bebek Bakımı
Elon Muskın Twitterla ilgili anlayamadığı şey ne Çalışanlar yeni patrona sorular hazırladı...

Elon Musk'ın Twitter'la ilgili anlayamadığı şey ne? Çalışanlar yeni patrona sorular hazırladı...

#Twitter
Zehirli tırtıl alarmı Şehir içinde sayıları arttı: Sizi hastanelik edebilir, evcil hayvanınızı öldürebilir

Zehirli tırtıl alarmı! Şehir içinde sayıları arttı: Sizi hastanelik edebilir, evcil hayvanınızı öldürebilir

#Çam Kese Tırtılı