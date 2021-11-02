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MasterChef Burcu kaç yaşında, kimdir, nereli? MasterChef Burcu hakkında bilgiler

#Masterchef Burcu#Masterchef#Burcu Önal
MasterChef Burcu kaç yaşında, kimdir, nereli MasterChef Burcu hakkında bilgiler

MasterChef Burcu merak edilen isimlerden biri oldu. Burcu Önal bu hafta kırmızı takım kaptanı oldu. Başarılı tabakları ve girdiği polemikler ile kendinden söz ettiren MasterChef Burcu aslen Diyarbakırlı. Peki, MasterChef Burcu kaç yaşında, kimdir?

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MasterChef Burcu bu hafta kırmızı takım kaptanı oldu. 15 sene Asya’da yaşayan Burcu Önal’ın, İstanbul’da Asya yemeklerinin yapıldığı bir restoranı bulunuyor.

MASTERCHEF BURCU KİMDİR?

1986 doğumlu olan Burcu Önal, 15 sene Asya’da yaşamıştır. Küçük yaşlarda Filipinli bir ailede sonrasında da Çinli bir ailede büyüyen Önal, aslen Diyarbakırlıdır.

Yemek alanında kendini geliştirdiğini aktaran Burcu Önal, tüm Asya yemeklerini ve mantı tarzındaki yemekleri oldukça güzel yaptığını aktardı.

Yarışmacı uzun süre Japon yemekleri ile alakalı ayrıntılı eğitimler almış. Yurt dışında gemilerde garsonluk yaptıktan sonra yemek geliştiriciliği ve yemek öğretmenliği yapmaya başlamış.

Burcu Önal’ın İstanbul’da Asya yemeklerinin yapıldığı bir restoranı bulunuyor.

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