MasterChef Brezilyalı yarışmacı Walison Fonseca kimdir, kaç yaşında, eşi kim?

MasterChef’in Brezilyalı yarışmacısı Walison Fonseca, 34 yaşında ve 3 yıldır Türkiye'de yaşıyor. Türkiye'de akörlük ve oyunculuk yapan iddialı yarışmacı, MasterChef'e kendi ülkelerinde yapılan bir lezzetle katıldı. Mehmet Şef ile Danilo Şef'in evet oyları ile üst tura çıkmayo başardı. MasterChef’in ilk bölümlerinden dikkatleri üzerine çeken Walison Fonseca’nın eşi Türk. Eşi Melisa Pınar’la çekildiği fotoğrafları sık sık paylaşan Walison Fonseca, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor, yarışmacının bir yıl önce açılmış Youtube hesabı da bulunuyor.