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MasterChef Beyza Aydın kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? MasterChef Türkiye 2024 yeni sezon yarışmacısı Beyza Aydın hakkında merak edilenler!

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MasterChef Beyza Aydın kimdir, aslen nereli, kaç yaşında MasterChef Türkiye 2024 yeni sezon yarışmacısı Beyza Aydın hakkında merak edilenler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2024 16:07

Yeni sezonuyla ekranlara gelen MasterChef’in ana kadro yarışmacıları belli oldu. Beyza Aydın, MasterChef Türkiye 2024 ana kadroya giren isimlerinden birisi oldu. MasterChef Beyza kimdir? sorusu da bu sebeple araştırılmaya başlandı. Peki, MasterChef ana kadro yarışmacısı Beyza Aydın kaç yaşında, aslen nereli? İşte merak edilenler...

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MasterChef Beyza Aydın ana kadroya girmeyi başardı. MasterChef ana kadro yarışmacılarından birisi olan Beyza Aydın hayatı ve biyografisi de yarışmayız izleyen kişiler tarafından merak ediliyor. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüriliğini yaptığı MasterChef’in yeni sezonu heyecanla takip ediliyor. İşte MasterChef Beyza Aydın hakkında merak edilenler!

MASTERCHEF BEYZA AYDIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, KAÇ ÇOCUĞU VAR?

MasterChef’e ana kadroya katılan Beyza Aydın 23 yaşındadır ve aslen Konyalıdır. Yarışmaya Fransa'dan katılan Beyza, yemek yapma konusundaki yeteneği ile dikkat çekiyor. Beyza, "Sürekli yemek yapan birisiyim ve bugün buraya hayalimi gerçekleştirmeye geldim" diyerek kendine olan güvenini gösterdi.

İlk tura, avokado püresi ile tatlı-acı soslu çıtır karides yaparak katılan Masterchef Beyza jüri üyesi Somer Sivrioğlu'ndan evet, Danilo Zanna'dan evet ve Mehmet Yalçınkaya'dan evet oyu oldu. 2. turda da 3'lü düelloda başarı elde eden Masterchef Beyza son tura geçti. Kendi grubundan birinci çıkan Masterchef Beyza ana kadroya dahil olan 16. yarışmacı oldu.

 

 

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