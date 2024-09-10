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MasterChef Bera kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte MasterChef Türkiye yarışmacısı Bera Altaş'ın hayatı ve biyografisi!

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MasterChef Bera kimdir, kaç yaşında, nereli İşte MasterChef Türkiye yarışmacısı Bera Altaşın hayatı ve biyografisi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 02:14

MasterChef Bera'nın hayatı ve biyografisi, ana kadroya girmesinin ardından dikkat çekti. Heyecanına hız kesmeden devam eden MasterChef Türkiye'de yedeklerden ana kadroya giren son isim Bera Altaş oldu. Mesleğe bulaşık yıkamakla başlayan MasterChef Bera, Uzak Doğu restoranında çalışmış. Peki, MasterChef Bera kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte MasterChef Türkiye yarışmacısı Bera Altaş'ın hayatı ve biyografisi hakkında ayrıntılı bilgiler.

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MasterChef Bera kimdir? sorusu ekran başındakilerin gündemine geldi. Bu hafta MasterChef'te ana kadroya seçilen Bera Altaş yaşı ve özel hayatıyla izleyenlerin dikkatini çekti. 18 yaşında olan MasterCher Bera, ikiz ablaları ile yarışmaya katılmıştı. İşte, MasterChef Bera'nın hayatı hakkında bilgiler.

MASTERCHEF BERA KİMDİR?

Bera Altaş 18 yaşında. İkiz ablaları ile yarışmaya katılırken aşçılığa çocukluktan beri ilgi duyduğunu söyleyen MasterChef Bera, mutfak konusunda deneyime sahip.

Uzak Doğu restoranında çalışırken 6 yıldır meslekte olan Bera, 18 yaşında. Mesleğe bulaşıkla başlarken esnaf lokantasında başlarken zamanla yükseldiğini dile getiren Altaş, balık tabağıyla şeflerden beğeni aldı.

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