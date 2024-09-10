MasterChef Bera kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte MasterChef Türkiye yarışmacısı Bera Altaş'ın hayatı ve biyografisi!

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MasterChef Bera kimdir? sorusu ekran başındakilerin gündemine geldi. Bu hafta MasterChef'te ana kadroya seçilen Bera Altaş yaşı ve özel hayatıyla izleyenlerin dikkatini çekti. 18 yaşında olan MasterCher Bera, ikiz ablaları ile yarışmaya katılmıştı. İşte, MasterChef Bera'nın hayatı hakkında bilgiler.

MASTERCHEF BERA KİMDİR?

Bera Altaş 18 yaşında. İkiz ablaları ile yarışmaya katılırken aşçılığa çocukluktan beri ilgi duyduğunu söyleyen MasterChef Bera, mutfak konusunda deneyime sahip.

Uzak Doğu restoranında çalışırken 6 yıldır meslekte olan Bera, 18 yaşında. Mesleğe bulaşıkla başlarken esnaf lokantasında başlarken zamanla yükseldiğini dile getiren Altaş, balık tabağıyla şeflerden beğeni aldı.