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MasterChef Bera kimdir, kaç yaşında? MasterChef Türkiye yarışmacısı Bera Altaş nereli? İşte hayatı ve biyografisi!

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MasterChef Bera kimdir, kaç yaşında MasterChef Türkiye yarışmacısı Bera Altaş nereli İşte hayatı ve biyografisi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2024 02:40

MasterChef Bera hayatı ve biyografisi izleyenlerin dikkatini çekiyor. Yeni sezonunda da izleyenlerden tam not almayı başaran MasterChef Türkiye'nin en genç yarışmacısı olan Bera Altaş hazırladığı yemeklerle şeflerden tam not alıyor. Ana kadroya yedeklerden katılan MasterChef Bera, Uzak Doğu restoranında çalışmış. Mesleğe bulaşık yıkamakla başladığını söyleyen Altaş, 18 yaşında . Peki, MasterChef Bera kimdir, kaç yaşında? MasterChef Türkiye yarışmacısı Bera Altaş nereli? İşte hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler.

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