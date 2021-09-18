MasterChef Batuhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Eski MasterChef yarışmacısı Batuhan hakkında merak edilenler

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MasterChef yarışmasında bu akşam 2019'un son 5 yarışmacıları MasterChef 2020 son 5 yarışmacıları konuk oluyor. Birbirinden iddialı MasterChef yarışmacılarının yaptığı yemeklere tadım masasında puan verecek olan eski yarışmacılar da yeniden merak konusu oldu. Bu yarışmacılardan biri de 2019 MasterChef’te son 5’e kalmayı başaran Batuhan Bayır oldu. Peki, MasterChef Batuhan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Batuhan Bayır’ın hayatı hakkında bilgiler…

BATUHAN BAYIR KİMDİR?

22 yaşındaki Batuhan Bayır aslen Mersin'li ve yarışmaya İstanbul'dan katıldı. Türkiye'de birçok şefle ve birçok restoranda çalışıp deneyim kazandığını söyleyen genç aşçı Batuhan Bayır, MasterChef'e kendini kanıtlamaya geldiğini ve MasterChef'te şampiyon olacağını belirtti. Yarışmada iddialı ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Batuhan, son beşliye kalarak başarılı bir duruş sergiledi. Şimdilerde ise restoranların aranan şefi olan MasterChef Batuhan Bayır, YouTube kanalı üzerinden mutfaktaki hünerlerini sergiliyor.