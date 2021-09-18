MasterChef Batuhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Eski MasterChef yarışmacısı Batuhan hakkında merak edilenler

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Eyüpspor: 0 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 (Maç sonucu ve özeti)Eyüpspor: 0 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 (Maç sonucu ve özeti)#TFF 1. Lig
Afganistandan tahliyeler devam ediyor: 170 kişiyi taşıyan Katar Havayollarına ait uçak Dohaya indiAfganistan'dan tahliyeler devam ediyor: 170 kişiyi taşıyan Katar Havayolları'na ait uçak Doha'ya indi#Afganistan
Drone pilotları Teknofest World Drone Cup’ta yarışacakDrone pilotları Teknofest World Drone Cup’ta yarışacak#World Drone Cup
Gazzede ressamlar hapishaneden kaçan Filistinlileri resmettiGazze'de ressamlar hapishaneden kaçan Filistinlileri resmetti#Filistin
Pendikteki korkunç kazada hayatlarını kaybetmişlerdi Evlilik yıl dönümlerini kutlamak için yola çıkmışlarPendik'teki korkunç kazada hayatlarını kaybetmişlerdi! Evlilik yıl dönümlerini kutlamak için yola çıkmışlar#Pendik
Rıza Çalımbay ve Erol Buluttan 1 puan değerlendirmesiRıza Çalımbay ve Erol Bulut'tan 1 puan değerlendirmesi#Sivasspor
Demet Akalın gözyaşlarını tutamadı...Gelinim Mutfaktada hüzünlü anlarDemet Akalın gözyaşlarını tutamadı...Gelinim Mutfakta'da hüzünlü anlar #Demet Akalın
Son dakika Muğlanın Marmaris ilçesinde orman yangınıSon dakika! Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını#Muğla
Ordu’da yurt ve ev bulamayan öğrenciler, otellerde misafir ediliyorOrdu’da yurt ve ev bulamayan öğrenciler, otellerde misafir ediliyor#Ordu Öğrenci Yurdu
O dövmeyi asla görmeyeceksiniz demişti: Önce saç rengini sonra tarzını değiştirdi'O dövmeyi asla görmeyeceksiniz' demişti: Önce saç rengini sonra tarzını değiştirdi#Billie Eilish
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

MasterChef Batuhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Eski MasterChef yarışmacısı Batuhan hakkında merak edilenler

#Masterchef Batuhan Kimdir#Masterchef Türkiye 2021#Masterchef Batuhan Bayır
MasterChef Batuhan kimdir, kaç yaşında, nereli Eski MasterChef yarışmacısı Batuhan hakkında merak edilenler

MasterChef Türkiye 2021 yarışmasına bu akşam eski yarışmacılar konuk oluyor. Birbirinden iddialı şef adaylarının yarıştığı MasterChef’in eski yarışmacılarından Batuhan da konuklardan biri olarak ekranlara geliyor. MasterChef 2019 yarışmacısı olan Batuhan yeniden gündeme gelirken, hayatı da merak konusu oldu. Peki MasterChef Batuhan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Batuhan Bayır hakkında merak edilenler…

Haberin Devamı

MasterChef yarışmasında bu akşam 2019'un son 5 yarışmacıları MasterChef 2020 son 5 yarışmacıları konuk oluyor. Birbirinden iddialı MasterChef yarışmacılarının yaptığı yemeklere tadım masasında puan verecek olan eski yarışmacılar da yeniden merak konusu oldu. Bu yarışmacılardan biri de 2019 MasterChef’te son 5’e kalmayı başaran Batuhan Bayır oldu. Peki, MasterChef Batuhan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Batuhan Bayır’ın hayatı hakkında bilgiler…

MasterChef Batuhan kimdir, kaç yaşında, nereli Eski MasterChef yarışmacısı Batuhan hakkında merak edilenler

BATUHAN BAYIR KİMDİR?

22 yaşındaki Batuhan Bayır aslen Mersin'li ve yarışmaya İstanbul'dan katıldı. Türkiye'de birçok şefle ve birçok restoranda çalışıp deneyim kazandığını söyleyen genç aşçı Batuhan Bayır, MasterChef'e kendini kanıtlamaya geldiğini ve MasterChef'te şampiyon olacağını belirtti. Yarışmada iddialı ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Batuhan, son beşliye kalarak başarılı bir duruş sergiledi. Şimdilerde ise restoranların aranan şefi olan MasterChef Batuhan Bayır, YouTube kanalı üzerinden mutfaktaki hünerlerini sergiliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Masterchef Batuhan Kimdir#Masterchef Türkiye 2021#Masterchef Batuhan Bayır