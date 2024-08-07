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MasterChef Battal Kaan Özdemir kimdir? MasterChef ana kadro yarışmacısı Battal Kaan Özdemir kaç yaşında ve nereli?

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MasterChef Battal Kaan Özdemir kimdir MasterChef ana kadro yarışmacısı Battal Kaan Özdemir kaç yaşında ve nereli
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2024 17:23

Yeni sezonuyla ekranlara gelen MasterChef’in ana kadro yarışmacıları belli oldu. Battal Kaan Özdemir, MasterChef Türkiye 2024 ana kadroya giren isimlerinden birisi oldu. MasterChef Battal Kaan Özdemir kimdir? sorusu da bu sebeple araştırılmaya başlandı. Peki, MasterChef ana kadro yarışmacısı Battal Kaan Özdemir kaç yaşında, aslen nereli? İşte merak edilenler...

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MasterChef Battal Kaan Özdemir ana kadroya girmeyi başardı. MasterChef ana kadro yarışmacılarından birisi olan Battal Kaan Özdemir hayatı ve biyografisi de yarışmayız izleyen kişiler tarafından merak ediliyor. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüriliğini yaptığı MasterChef’in yeni sezonu heyecanla takip ediliyor. İşte MasterChef Battal Kaan Özdemir hakkında merak edilenler!

MASTERCHEF BATTAL KAAN ÖZDEMİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, KAÇ ÇOCUĞU VAR?

MasterChef’e ana kadroya katılan Battal Kaan Özdemir yarışmaya Antalya'dan katılıyor. 36 yaşındaki Kaan'ın mutfak serüveni, aslında 20 yıl önce başlamış. Mutfağa girdikten sonra farklı ülkelerde çalışarak deneyim kazanan Battal Kaan, Gürcistan'da bir restoran açmış ancak restoran iflas etmiş. Uzun yıllar boyu mutfaklarda çalışan Kaan, bu deneyimlerini Masterchef'e taşımayı hedefliyor.

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İlk turu başarıyla tamamlayan Kaan, ikinci turda Nejat ve Sezer ile karşı karşıya geldi. Ratatouille düellosunu kazanan Kaan, ana kadro seçmelerine girmeye hak kazandı. İlk turda yarışmacılardan tarte tatin hazırlamaları istendi. İlk turun sonunda başarılı olan yarışmacılardan, hindi eti kullanarak yaratıcı bir yemek hazırlamaları istendi. Kaan Özdemir, rakiplerini geride bırakarak ana kadroya girmeyi başaran 18. yarışmacı oldu.

 

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