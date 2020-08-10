MasterChef Barbaros Yoloğlu kimdir, kaç yaşında?

Üçlü düelloda Deniz Aktuğ ve Murat Kaplan ile karşı karşıya gelen Barbaros Yoloğlu, yaptığı asma yaprağında barbun balığı ile jürinin takdirini kazanmış, final turuna çıkmıştı. Barbaros Yoloğlu, MasterChef ana kadrosu için mücadelesine devam ediyor. İşte MasterChef ile adını duyuran Barbaros Yoloğlu’nun hayatına ilişkin bilgiler.



Yarışmaya Bodrum’dan dahil olan Barbaros Yoloğu, 26 yaşında. Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan deneyimli yarışmacı, özellikle et ürünlerinde kendisine güvense de mutfakta her konuda iyi olabileceğinin üstünü çizdi. Final turuna kalmayı başaran yarışmacı, "Buradan bugün Barbaros yazılı önlüğü alıp çıkacağım." sözleriyle iddiasını ortaya koydu.