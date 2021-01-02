MasterChef Barbaros kimdir? MasterChef finalisti Barbaros Yoloğlu'ndan geçmişe dönüş!
MasterChef Barbaros Yoloğlu, yarışmanın 2020 etabının finalisti oldu. Büyük bir yol kat ederek iki finalistten birisi olan Barbaros Yoloğlu, yarışma boyunca girdiği diyaloglar ile akıllara kazındı. Bodrum Bitez'de aşçılık yapan Barbaros Yoloğlu, yarışmaya ilk katıldığındaki kilosu ile şu anki kilosu arasında ciddi bir fark olması dolayısıyla dikkat çekti. MasterChef Barbaros'un bu görüntüleri, yıllar önce çekilen kilolu fotoğraflarını akıllara getirdi.
Barbaros Yoloğlu, Samsun’un Alaçam ilçesinde dünyaya gelmiştir. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden mezun olan Barbaros Yoloğlu, yarışmaya Bodrum’dan dahil olmuştu. Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan 1994 doğumlu deneyimli yarışmacı, özellikle et ürünlerinde kendisine güvense de mutfakta her konuda iyi olabileceğinin altını çizmişti.
Barbaros Yoloğlu üçlü elemelerde Deniz Aktuğ ve Murat Kaplan ile karşı karşıya gelmişti.
MASTERCHEF BARBAROS'TAN GEÇMİŞE DÖNÜŞ
Instagram'da 175 bin kişi tarafından takip edilen yarışmacının, yarışmanın ilk günlerinde eskiden çok kilolu olduğu ve bir hayli kilo verdiği ortaya çıkmıştı. Değişimi ile sosyal medyada gündem olan MasterChef Barbaros, görenleri şaşkına çevirmişti. Yarışmanın sonlarına doğru yeniden kilo almaya başlayan Barbaros Yoloğlu'nun geçmişe dönüş yaptığı dikkatlerden kaçmadı.
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