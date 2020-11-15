MasterChef Barbaros kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef Barbaros Yoloğlu'nun hayatı

MasterChef Barbaros hazırladığı yemekler ve girdiği diyaloglar ile gündemde yer almaya devam ediyor. İzleyenler tarafından performansı beğeni toplayan Barbaros tartışma içerisine girmesi ve söylemleri ile zaman zaman tepki de alıyor. Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan deneyimli yarışmacı,mutfakta her konuda iyi olabileceği vurguluyor.

MASTERCHEF BARBAROS KİMDİR?

Barbaros Yoloğlu, Samsun’un Alaçam ilçesinde dünyaya gelmiştir. Yarışmaya Bodrum’dan dahil olan Barbaros Yoloğlu, 26 yaşında. Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan deneyimli yarışmacı, özellikle et ürünlerinde kendisine güvense de mutfakta her konuda iyi olabileceğinin altını çizdi.

Barbaros Yoloğlu üçlü elemelerde Deniz Aktuğ ve Murat Kaplan ile karşı karşıya gelmişti.

Instagram'da 32 bin kişi tarafından takip edilen yarışmacının, eskiden çok kilolu olduğu ve bir hayli kilo verdiği ortaya çıktı. Değişimi ile sosyal medyada gündem olan MasterChef Barbaros, görenleri şaşkına çevirdi.