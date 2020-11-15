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Haber Giriş: 15.11.2020 - 23:27 | Son Güncelleme:

MasterChef Barbaros kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef Barbaros Yoloğlu'nun hayatı

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MasterChef Barbaros kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef Barbaros Yoloğlu'nun hayatı
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MasterChef Barbaros yarışmanın dikkat çeken isimleri arasında yer almaya devam ediyor. 2020-2021 sezonunda öne çıkan isimlerde olan MasterChef Barbaros Yoloğlu'nun şeflerle girdiği diyaloglar ile de adından söz ettiriyor. Son haftalarda sıklıkla eleme potasına giren MasterChef Barbaros geçtiğimiz hafta da hazırladığı tabaklarla şefler tarafından beğenilerek son anda elenmekten kurtulmuştu. Peki, MasterChef Barbaros kimdir? İşte, MasterChef yarışmacısı Barbaros Yoloğlu'nun biyografisi ve hayatıyla ilgili bilgiler.

MasterChef Barbaros hazırladığı yemekler ve girdiği diyaloglar ile gündemde yer almaya devam ediyor. İzleyenler tarafından performansı beğeni toplayan Barbaros tartışma içerisine girmesi ve söylemleri ile zaman zaman tepki de alıyor. Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan deneyimli yarışmacı,mutfakta her konuda iyi olabileceği vurguluyor.

MASTERCHEF BARBAROS KİMDİR?

Barbaros Yoloğlu, Samsun’un Alaçam ilçesinde dünyaya gelmiştir. Yarışmaya Bodrum’dan dahil olan Barbaros Yoloğlu, 26 yaşında. Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan deneyimli yarışmacı, özellikle et ürünlerinde kendisine güvense de mutfakta her konuda iyi olabileceğinin altını çizdi.

Barbaros Yoloğlu üçlü elemelerde Deniz Aktuğ ve Murat Kaplan ile karşı karşıya gelmişti.

Instagram'da 32 bin kişi tarafından takip edilen yarışmacının, eskiden çok kilolu olduğu ve bir hayli kilo verdiği ortaya çıktı. Değişimi ile sosyal medyada gündem olan MasterChef Barbaros, görenleri şaşkına çevirdi.

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