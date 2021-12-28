MasterChef Barbaros kimdir, kaç yaşında, nereli? Barbaros Yoloğlu hakkında bilgiler

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Tarım Kredi Kooperatifleri açıkladı Gübre fiyatlarında büyük indirimTarım Kredi Kooperatifleri açıkladı! Gübre fiyatlarında büyük indirim#Tarım Kredi Koperatifleri
Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası Egede zeytinlik almak gibi ama...Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası! Ege'de zeytinlik almak gibi ama...#Metaverse
Tarihi karar sonrası Aziz Yıldırımdan ilk açıklamaTarihi karar sonrası Aziz Yıldırım'dan ilk açıklama#Fenerbahçe
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalarSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Muş: Fiyat indirim sürecini yakından takip ediyoruzBakan Muş: Fiyat indirim sürecini yakından takip ediyoruz#Mehmet Muş
Etkinlik oranı belli oldu TURKOVAC müjdesi: Randevu açılıyorEtkinlik oranı belli oldu! TURKOVAC müjdesi: Randevu açılıyor#TURKOVAC
Bakan Akar CNN TÜRKte… Doğu Akdenizde kararlılık vurgusuBakan Akar CNN TÜRK'te… Doğu Akdeniz'de kararlılık vurgusu#Milli Savunma Bakanı
İçişleri duyurdu: Tehlikeli köpek ırklarını besleyenlere ceza yağdıİçişleri duyurdu: Tehlikeli köpek ırklarını besleyenlere ceza yağdı#Köpek
Otomobil alacaklar dikkat Galerici tavsiye verdi... Fiyatlar ne zaman düşecekOtomobil alacaklar dikkat! Galerici tavsiye verdi... Fiyatlar ne zaman düşecek?#İkinci El
3500 yıldır bozulmamış... Bu keşif her şeyi değiştirdi3500 yıldır bozulmamış... Bu keşif her şeyi değiştirdi! #Mısır
Gribin zayıf noktası bulundu Sürekli aşı olmak tarihe karışacakGribin zayıf noktası bulundu! Sürekli aşı olmak tarihe karışacak#Grip
Uzman isimler yorumladı 2022de piyasaları hangisi nasıl etkileyecekUzman isimler yorumladı! 2022'de piyasaları hangisi nasıl etkileyecek?#Küresel Piyasalar
18 yıllık aşk bitti Sosanın eşi Arjantinde içini döktü... Kariyeri Türkiyede ve...18 yıllık aşk bitti! Sosa'nın eşi Arjantin'de içini döktü... "Kariyeri Türkiye'de ve..."#Jose Sosa
‘Yok canım, tiyatro değildir o’ sözleri tartışma yarattı‘Yok canım, tiyatro değildir o’ sözleri tartışma yarattı!#Selen Görgüzel
Kuş gribi alarmı İlk görüntüler dünyayı şoke ettiKuş gribi alarmı! İlk görüntüler dünyayı şoke etti#Kuş Gribi
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

MasterChef Barbaros kimdir, kaç yaşında, nereli? Barbaros Yoloğlu hakkında bilgiler

#Masterchef Barbaros#Masterchef#Barbaros Yoloğlu
MasterChef Barbaros kimdir, kaç yaşında, nereli Barbaros Yoloğlu hakkında bilgiler

MasterChef Barbaros merak edilen isimlerden biri oldu. MasterChef’in bu akşamki bölümüne eski yarışmacılar konuk oluyor. Bu isimlerden biri olan Barbaros Yoloğlu, geçtiğimiz sezonu ikinci olarak tamamlamıştı. Peki, MasterChef Barbaros kimdir, kaç yaşında, nereli?

Haberin Devamı

Barbaros Yoloğlu, MasterChef’in yeni bölümüne konuk oluyor. Bu akşam yayınlanacak olan yarışmaya konuk olan MasterChef Barbaros, Samsun’un Alaçam ilçesinde doğmuştur. Yarışmacı iddialı yemekleri ve esprili tavrı ile izleyiciler tarafından çok sevilmişti.

MASTERCHEF BARBAROS KİMDİR?

Barbaros Yoloğlu, Samsun’un Alaçam ilçesinde dünyaya gelmiştir. Yarışmaya Bodrum’dan dahil olan Barbaros Yoloğlu, 26 yaşında. Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan deneyimli yarışmacı, özellikle et ürünlerinde kendisine güvense de mutfakta her konuda iyi olabileceğinin üstünü çizmişti.

Barbaros Yoloğlu üçlü elemelerde Deniz Aktuğ ve Murat Kaplan ile karşı karşıya gelmişti.

Yarışmacı, MasterChef’i ikinci olarak tamamlamıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Masterchef Barbaros#Masterchef#Barbaros Yoloğlu

BAKMADAN GEÇME!

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor?

#Küresel Piyasalar
Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı Aday olan isim korsan taksici mi

Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor! Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı? Aday olan isim korsan taksici mi?

#İTEO
‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor?

#Küresel Piyasalar
Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı Aday olan isim korsan taksici mi

Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor! Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı? Aday olan isim korsan taksici mi?

#İTEO
‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs