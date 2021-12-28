MasterChef Barbaros kimdir, kaç yaşında, nereli? Barbaros Yoloğlu hakkında bilgiler

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Barbaros Yoloğlu, MasterChef’in yeni bölümüne konuk oluyor. Bu akşam yayınlanacak olan yarışmaya konuk olan MasterChef Barbaros, Samsun’un Alaçam ilçesinde doğmuştur. Yarışmacı iddialı yemekleri ve esprili tavrı ile izleyiciler tarafından çok sevilmişti.

MASTERCHEF BARBAROS KİMDİR?

Barbaros Yoloğlu, Samsun’un Alaçam ilçesinde dünyaya gelmiştir. Yarışmaya Bodrum’dan dahil olan Barbaros Yoloğlu, 26 yaşında. Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan deneyimli yarışmacı, özellikle et ürünlerinde kendisine güvense de mutfakta her konuda iyi olabileceğinin üstünü çizmişti.

Barbaros Yoloğlu üçlü elemelerde Deniz Aktuğ ve Murat Kaplan ile karşı karşıya gelmişti.

Yarışmacı, MasterChef’i ikinci olarak tamamlamıştı.