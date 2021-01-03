MasterChef Barbaros kimdir, kaç yaşında? İşte MasterChef şampiyon adayı Barbaros Yoloğlu'nun hayatı hakkında bilgiler

Masterchef Şampiyon adaylarından biri de Barbaros Yoloğlu oldu. MasterChef 2020 sezonunun büyük finalinde Serhat ile mücadele edecek olan Barbaros Yoloğlu, sezon boyunca iddialı çıkışları ve yorumlarıyla adından söz ettirmişti. Şeflerin lezzet konusunda üstün buldukları Barbaros’un şampiyon olup olmayacağı 3 Ocak tarihli final bölümünde netleşecek. Peki, Masterchef Şampiyon adayı Barbaros kimdir?

26 yaşındaki Barbaros Yoloğlu, Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapıyor. Samsun'un Alaçam ilçesinde doğan Barbaros Yoloğlu, lise eğitimine başlayana kadar başta güreş olmak üzere sporun farklı dalları ile yakından ilgilendi. Güreşi bıraktıktan sonra Turizm Lisesi'nde eğitimini tamamlayan Yoloğlu, bir süre turizm bölgelerinde stajyer öğrenci olarak çalışmış; ardından lisans eğitimini almak için gittiği Erzurum'da, uzun bir süre çalışma hayatına devam etmemiştir.

2 sene önce tekrar mutfakta çalışmaya başlayan Barbaros Yoloğlu, kariyer planlarını gerçekleştirmek ve hedeflediklerini elde etmek için MasterChef'e başvurmuş, ana kadroya dâhil olmaya hak kazanarak, bu sezonun 16 yarışmacısından biri olmuştur.