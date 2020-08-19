MasterChef Barbaros kimdir, kaç yaşında? Barbaros Yoloğlu'nun hayatıyla ilgili merak edilenler
MasterChef Barbaros, yarışmanın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Yarışmadaki performansıyla adından söz ettiren Barbaros Yoloğlu'nun 16 kişilik kadroya girmesiyle birlikte hayatıyla ilgili bilgiler ekran başındakiler tarafından merak konusu oldu. Yarışmacı arkadaşlarıyla olan diyaloglarla da gündeme gelen MasterChef Barbaros, son bölümde de iddiasını ortaya koydu. Peki, MasterChef Barbaros kimdir? İşte, Barbaros Yoloğlu'nun hayatıyla ilgili merak edilenler.
MasterChef 2020 yarışmacıları ekran başındakiler tarafından merak ediliyor. Bu yarışmacılardan olan ve MasterChef'in 16 kişilik kadrosunda dikkat çeken MasterChef Barbaros, aşçılık yapıyor ve et ürünlerinde kendisine güveniyor.
Yarışmaya Bodrum’dan dahil olan Barbaros Yoloğu, 26 yaşında. Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan deneyimli yarışmacı, özellikle et ürünlerinde kendisine güvense de mutfakta her konuda iyi olabileceğinin üstünü çizdi.
Final turuna kalmayı başaran yarışmacı, "Buradan bugün Barbaros yazılı önlüğü alıp çıkacağım." sözleriyle iddiasını ortaya koydu.
Barbaros Yoloğlu üçlü elemelerde Deniz Aktuğ ve Murat Kaplan ile karşı karşıya gelmişti.
İddialı olan yarışmacı Barbaros Yoloğlu'nun MasterChef akıbeti ilerleyen bölümlerde belli olacak.
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