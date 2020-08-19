MasterChef Barbaros kimdir, kaç yaşında? Barbaros Yoloğlu'nun hayatıyla ilgili merak edilenler

MasterChef 2020 yarışmacıları ekran başındakiler tarafından merak ediliyor. Bu yarışmacılardan olan ve MasterChef'in 16 kişilik kadrosunda dikkat çeken MasterChef Barbaros, aşçılık yapıyor ve et ürünlerinde kendisine güveniyor.

MASTERCHEF BARBAROS KİMDİR?

Yarışmaya Bodrum’dan dahil olan Barbaros Yoloğu, 26 yaşında. Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan deneyimli yarışmacı, özellikle et ürünlerinde kendisine güvense de mutfakta her konuda iyi olabileceğinin üstünü çizdi.

Final turuna kalmayı başaran yarışmacı, "Buradan bugün Barbaros yazılı önlüğü alıp çıkacağım." sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

Barbaros Yoloğlu üçlü elemelerde Deniz Aktuğ ve Murat Kaplan ile karşı karşıya gelmişti.

İddialı olan yarışmacı Barbaros Yoloğlu'nun MasterChef akıbeti ilerleyen bölümlerde belli olacak.