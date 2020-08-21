MasterChef Barbaros kimdir, kaç yaşında? Barbaros Yoloğlu ile ilgili bilgiler

MasterChef Barbaros merak edilen isimler arasında yer alıyor. MasterChef 2020’nin ilk 16 yarışmacısı arasında yer alan Barbaros Yoloğlu 26 yaşında. Değişimi ile sosyal medyada gündem olan MasterChef Barbaros, görenleri şaşkına çevirdi.

MASTERCHEF BARBAROS KİMDİR?

Yarışmaya Bodrum’dan dahil olan Barbaros Yoloğu, 26 yaşında. Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan deneyimli yarışmacı, özellikle et ürünlerinde kendisine güvense de mutfakta her konuda iyi olabileceğinin üstünü çizdi.

Barbaros Yoloğlu üçlü elemelerde Deniz Aktuğ ve Murat Kaplan ile karşı karşıya gelmişti.

İŞTE MASTERCHEF BARBAROS’UN ESKİ HALİ

Instagram'da 32 bin kişi tarafından takip edilen yarışmacının, eskiden çok kilolu olduğu ve bir hayli kilo verdiği ortaya çıktı.Değişimi ile sosyal medyada gündem olan MasterChef Barbaros, görenleri şaşkına çevirdi.

Yarışmanın ilk haftasında kırmızı takımda yer alan Barbaros, mavi takıma karşı kaybettikleri oyun sonrası Duygu Acarsoy ile tartışma yaşamıştı.MasterChef Barbaros, eleme potasına gidecek ismin belirlendiği oylama sırasında, "Bu kıza uyuz oldum. Haftaya takımıma alıp elemeye göndereceğim" sözleriyle dikkat çekmişti.