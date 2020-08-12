MasterChef Barbaros kimdir, kaç yaşında? Barbaros Yoloğlu ile ilgili bilgiler

MasterChef 2020 izleyicileri, Barbaros Yoloğlu ile ilgili bilgileri araştırmaya başladılar. Sevilen yarışmada ilk 16 için seçmeler devam ediyor. Final turunda yarışan ikinci grupta adını ilk 16’ya yazdırmayı başaran ilk isim Barbaros oldu. MasterChef Barbaros 26 yaşında ve yarışmaya Bodrum’dan katılıyor.

MASTERCHEF BARBAROS KİMDİR?

Yarışmaya Bodrum’dan dahil olan Barbaros Yoloğu, 26 yaşında. Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan deneyimli yarışmacı, özellikle et ürünlerinde kendisine güvense de mutfakta her konuda iyi olabileceğinin üstünü çizdi. Final turuna kalmayı başaran yarışmacı, "Buradan bugün Barbaros yazılı önlüğü alıp çıkacağım." sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

Barbaros Yoloğlu üçlü elemelerde Deniz Aktuğ ve Murat Kaplan ile karşı karşıya gelmişti.