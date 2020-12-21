MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriMasterChef Barbaros kimdir, kaç yaşında? Barbaros Yoloğlu hakkında bilgiler
GeriTelevizyon MasterChef Barbaros kimdir, kaç yaşında? Barbaros Yoloğlu hakkında bilgiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 21.12.2020 - 15:53 | Son Güncelleme:

MasterChef Barbaros kimdir, kaç yaşında? Barbaros Yoloğlu hakkında bilgiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MasterChef Barbaros kimdir, kaç yaşında? Barbaros Yoloğlu hakkında bilgiler
Abone Olgoogle-news

MasterChef Barbaros final için yarışan adaylar arasında bulunuyor. İlk dörde giren başarılı isim yarışma boyunca yaptığı et yemekleri ile adından söz ettirmişti. Peki MasterChef Barbaros kimdir, kaç yaşında? İşte aslen Samsunlu olan yarışmacı hakkında bilgiler

MasterChef Barbaros merak edilen isimler arasında bulunuyor. MasterChef 2020’de önlüğü giyen ikinci yarışmacı olan ve ilk dörde giren Barbaros Yoloğlu 26 yaşında. Liseye başlayana dek güreş ve farklı spor dalları ile yakından ilgilenen MasterChef Barbaros’un biyografisi

MASTERCHEF BARBAROS KİMDİR?

Barbaros Yoloğlu, Samsun’un Alaçam ilçesinde dünyaya gelmiştir. Yarışmaya Bodrum’dan dahil olan Barbaros Yoloğlu, 26 yaşında. Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan deneyimli yarışmacı, özellikle et ürünlerinde kendisine güvense de mutfakta her konuda iyi olabileceğinin üstünü çizmişti.

Barbaros Yoloğlu üçlü elemelerde Deniz Aktuğ ve Murat Kaplan ile karşı karşıya gelmişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle