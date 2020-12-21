MasterChef Barbaros kimdir, kaç yaşında? Barbaros Yoloğlu hakkında bilgiler

MasterChef Barbaros merak edilen isimler arasında bulunuyor. MasterChef 2020’de önlüğü giyen ikinci yarışmacı olan ve ilk dörde giren Barbaros Yoloğlu 26 yaşında. Liseye başlayana dek güreş ve farklı spor dalları ile yakından ilgilenen MasterChef Barbaros’un biyografisi

MASTERCHEF BARBAROS KİMDİR?

Barbaros Yoloğlu, Samsun’un Alaçam ilçesinde dünyaya gelmiştir. Yarışmaya Bodrum’dan dahil olan Barbaros Yoloğlu, 26 yaşında. Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan deneyimli yarışmacı, özellikle et ürünlerinde kendisine güvense de mutfakta her konuda iyi olabileceğinin üstünü çizmişti.

Barbaros Yoloğlu üçlü elemelerde Deniz Aktuğ ve Murat Kaplan ile karşı karşıya gelmişti.