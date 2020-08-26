MasterChef Barbaros kimdir, kaÃ§ yaÅŸÄ±nda Barbaros YoloÄŸlu hakkÄ±nda bilgiler

Barbaros YoloÄŸlu, MasterChef 2020â€™nin baÅŸarÄ±lÄ± isimleri arasÄ±nda yer alÄ±yor. Bu hafta kÄ±rmÄ±zÄ± takÄ±m yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ± arasÄ±nda bulunan YoloÄŸlu, 26 yaÅŸÄ±nda. MasterChef Barbaros Ã¶zellikle et Ã¼rÃ¼nlerinde kendisine gÃ¼vendiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

MASTERCHEF BARBAROS KÄ°MDÄ°R?

Barbaros YoloÄŸlu, Samsunâ€™un AlaÃ§am ilÃ§esinde dÃ¼nyaya gelmiÅŸtir. YarÄ±ÅŸmaya Bodrumâ€™dan dahil olan Barbaros YoloÄŸlu, 26 yaÅŸÄ±nda. Bodrum Bitez'de bir restoranda aÅŸÃ§Ä±lÄ±k yapan deneyimli yarÄ±ÅŸmacÄ±, Ã¶zellikle et Ã¼rÃ¼nlerinde kendisine gÃ¼vense de mutfakta her konuda iyi olabileceÄŸinin Ã¼stÃ¼nÃ¼ Ã§izdi.

Barbaros YoloÄŸlu Ã¼Ã§lÃ¼ elemelerde Deniz AktuÄŸ ve Murat Kaplan ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelmiÅŸti.

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Ä°ÅžTE MASTERCHEF BARBAROSâ€™UN ESKÄ° HALÄ°

Instagram'da 32 bin kiÅŸi tarafÄ±ndan takip edilen yarÄ±ÅŸmacÄ±nÄ±n, eskiden Ã§ok kilolu olduÄŸu ve bir hayli kilo verdiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.DeÄŸiÅŸimi ile sosyal medyada gÃ¼ndem olan MasterChef Barbaros, gÃ¶renleri ÅŸaÅŸkÄ±na Ã§evirdi.