MasterChef Azize kimdir, nereli, kaç yaşında? Yedeklerden ana kadroya katıldı

MasterChef’in ana kadrosuna katılan yeni isim olan Azize ile ilgili bilgiler araştırılıyor. MasterChef Azize’nin aşçılık eğitimi bulunmuyor. Ev hanımı olan yarışmacı 35 yaşında.

MASTERCHEF AZİZE KİMDİR?

MasterChef’in yeni yarışmacısı Azize Polat, 35 yaşında. Ev hanımı olan Azize Polat’ın üç çocuğu bulunuyor. Aslen Adanalı olan MasterChef Azize, yarışmaya daha önce de başvurmuş. Üçüncü başvurusunda kabul alabilen yarışmacının aşçılık eğitimi bulunmuyor.

Yarışmacı yedeklerden kadroya dahil oldu.

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