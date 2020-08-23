MasterChef Ayyüce kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayyüce Kamit hakkında bilgiler

MasterChef'in aşçı yarışmacılarından biri olan Ayyüce Kamit, ana kadroya ismini yazdırmayı başardı. 16 yarışmacıdan biri olan Ayyüce Kamit, gerek yaptığı yemekler gerekse yarışmacı arkadaşlarıyla yaşadığı tartışmalarla dikkatleri üzerine çekti. Peki, MasterChef Ayyüce kimdir, kaç yaşında, nereli?



MasterChef'e İstanbul'dan katılan Ayyüce Kamit, 24 yaşında ve aslen Sakaryalı. Dört yıldır aşçılık yapıyor. Rakipleri geçerek adını final turuna yazdıran MasterChef Ayyüce Kamit, ilk turda, Danilo şef, Mehmet Şef ve Somer Şef'ten evet oyu olarak önce bir üst tura, ardından ana kadroya geçmeyi başarmıştı.