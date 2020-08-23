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Televizyon
Haber Giriş: 23.08.2020 - 15:25 | Son Güncelleme:

MasterChef Ayyüce kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayyüce Kamit hakkında bilgiler

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MasterChef Ayyüce kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayyüce Kamit hakkında bilgiler
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MasterChef eleme adaylarından biri Ayyüce Kamit oldu. Yakın arkadaş olduğu Duygu'nun adını vermesi çok konuşulan Ayyüce Kamit'in yarışmaya devam edip edemeyeceği 23 Ağustos akşamı netleşecek. Peki, MasterChef Ayyüce kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayyüce Kamit hakkında bilgiler...

MasterChef'in aşçı yarışmacılarından biri olan Ayyüce Kamit, ana kadroya ismini yazdırmayı başardı. 16 yarışmacıdan biri olan Ayyüce Kamit, gerek yaptığı yemekler gerekse yarışmacı arkadaşlarıyla yaşadığı tartışmalarla dikkatleri üzerine çekti. Peki, MasterChef Ayyüce kimdir, kaç yaşında, nereli?

MasterChef'e İstanbul'dan katılan Ayyüce Kamit, 24 yaşında ve aslen Sakaryalı. Dört yıldır aşçılık yapıyor. Rakipleri geçerek adını final turuna yazdıran MasterChef Ayyüce Kamit, ilk turda, Danilo şef, Mehmet Şef ve Somer Şef'ten evet oyu olarak önce bir üst tura, ardından ana kadroya geçmeyi başarmıştı.

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