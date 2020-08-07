MasterChef Ayyüce kimdir, kaç yaşında? Ayyüce Kamit ile ilgili bilgiler
MasterChef Ayyüce merak edilen isimler arasında yerini aldı. Ayyüce Kamit kimdir, kaç yaşında soruları yoğun ilgi görüyor. İlk 16’ya girmek için yarışan Kamit aslen Sakaryalı ve yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. İşte MasterChef Ayyüce ile ilgili bilgiler…
MasterChef 2020’de ilk 16 için yarışmalar devam ediyor. Ayyüce Kamit, ilk turda, Danilo şef, Mehmet Şef ve Somer Şef'ten evet oyu almış, üçlü elemelerden de başarı ile çıkarak final turuna adını yazdırmıştı. İşte 4 yıldır aşçılık yapan MasterChef Ayyüce ile ilgili bilgiler..
MASTERCHEF AYYÜCE KİMDİR?
Ayyüce Kamit, 24 yaşında ve aslan Sakaryalı. Yarışmaya İstanbul’dan katılan Kamüt, dört yıldır aşçılık yapıyor. Rakipleri geçerek adını final turuna yazdıran MasterChef Ayyüce Kamit, ilk turda, Danilo şef, Mehmet Şef ve Somer Şef'ten evet oyu almıştı.
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