MasterChef Ayyüce kimdir, kaç yaşında? Ayyüce Kamit ile ilgili bilgiler

MasterChef 2020’de ilk 16 için yarışmalar devam ediyor. Ayyüce Kamit, ilk turda, Danilo şef, Mehmet Şef ve Somer Şef'ten evet oyu almış, üçlü elemelerden de başarı ile çıkarak final turuna adını yazdırmıştı. İşte 4 yıldır aşçılık yapan MasterChef Ayyüce ile ilgili bilgiler..

MASTERCHEF AYYÜCE KİMDİR?

Ayyüce Kamit, 24 yaşında ve aslan Sakaryalı. Yarışmaya İstanbul’dan katılan Kamüt, dört yıldır aşçılık yapıyor. Rakipleri geçerek adını final turuna yazdıran MasterChef Ayyüce Kamit, ilk turda, Danilo şef, Mehmet Şef ve Somer Şef'ten evet oyu almıştı.