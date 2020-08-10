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Haber Giriş: 10.08.2020 - 16:35,Son Güncelleme:

MasterChef Ayyüce Kamit kimdir nereli kaç yaşında?

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MasterChef Ayyüce Kamit kimdir nereli kaç yaşında?
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MasterChef Ayyüce Kamit, başarılı grafiği ile dikkat çekmeye devam ediyor. Adını ilk 16 arasına yazdırabilmek için ciddi bir mücadele veren MasterChef Ayyüce Kamit, şeflere yemeklerini beğendirerek bu hakkı elde etti. Peki, MasterChef Ayyüce Kamit kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı bilgiler

Yorumları ve başarılı tabakları ile izleyicilerin kısa sürede dikkatini çeken MasterChef Ayyüce, bir üst tura çıkma şansını yaşayan yarışmacılardan birisi oldu. Toplam 16 yarışmacı ile sezona devam edecek olan MasterChef 2020 için adını 16 kişilik kadroya yazdıran Ayyüce Kamit, kim ve nereli olduğu kadar yaşı ile de merak ediliyor. Peki, MasterChef Ayyüce Kamit kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

MASTERCHEF AYYÜCE KİMDİR?

Ayyüce Kamit, 24 yaşında ve aslan Sakaryalı. Yarışmaya İstanbul’dan katılan Kamüt, dört yıldır aşçılık yapıyor. Rakipleri geçerek adını final turuna yazdıran MasterChef Ayyüce Kamit, ilk turda, Danilo şef, Mehmet Şef ve Somer Şef'ten evet oyu almıştı.

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