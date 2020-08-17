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Televizyon
Haber Giriş: 17.08.2020 - 15:26,Son Güncelleme:

MasterChef Ayyüce Kamit kimdir, kaç yaşında? Ayyüce Kamit ile ilgili bilgiler

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MasterChef Ayyüce Kamit kimdir, kaç yaşında? Ayyüce Kamit ile ilgili bilgiler
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MasterChef Ayyüce Kamit ile ilgili bilgiler merak ediliyor. Ayyüce Kamit yarışmanın ilk 16’sı arasına girmeyi başaran isimler arasında bulunuyor. Peki MasterChef Ayyüce kimdir, kaç yaşında? İşte 24 yaşındaki yarışmacı ile ilgili bilgiler…

MasterChef Ayyüce kimdir, kaç yaşında sorusu araştırılıyor. Final turunda yarışan başarılı yarışmacı MasterChef 2020 kadrosunda yerini almayı başardı. İşte 24 yaşında, aslen Sakaryalı olan Ayyüce Kamit ile ilgili bilgiler...

MASTERCHEF AYYÜCE KİMDİR?

Ayyüce Kamit, 24 yaşında ve aslen Sakaryalı. Yarışmaya İstanbul’dan katılan Kamit, dört yıldır aşçılık yapıyor. Rakipleri geçerek adını final turuna yazdıran MasterChef Ayyüce Kamit, ilk turda, Danilo şef, Mehmet Şef ve Somer Şef'ten evet oyu almıştı.

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