MasterChef Ayyüce Kamit kimdir, kaç yaşında? Ayyüce Kamit ile ilgili bilgiler

MasterChef Ayyüce kimdir, kaç yaşında sorusu araştırılıyor. Final turunda yarışan başarılı yarışmacı MasterChef 2020 kadrosunda yerini almayı başardı. İşte 24 yaşında, aslen Sakaryalı olan Ayyüce Kamit ile ilgili bilgiler...

MASTERCHEF AYYÜCE KİMDİR?

Ayyüce Kamit, 24 yaşında ve aslen Sakaryalı. Yarışmaya İstanbul’dan katılan Kamit, dört yıldır aşçılık yapıyor. Rakipleri geçerek adını final turuna yazdıran MasterChef Ayyüce Kamit, ilk turda, Danilo şef, Mehmet Şef ve Somer Şef'ten evet oyu almıştı.