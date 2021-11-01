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MasterChef Ateş kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Ateş'ten duygulandıran veda!

#Masterchef Ateş#Masterchef Türkiye 2021#Masterchef Mert Ateş Durukan
MasterChef Ateş kimdir, kaç yaşında, nereli MasterChef Ateşten duygulandıran veda

MasterChef Türkiye 2021 tüm heyecanıyla devam ederken, her hafta bir yarışmacı eleme potasından çıkamayarak yarışmaya veda ediyor. Bu haftanın elenen ismi ise yarışmanın en genç ismi MasterChef Ateş oldu. Vedasıyla herkese duygusal anlar yaşatan MasterChef Ateş'in elenmesi tüm yarışmacılar ve şefler tarafından üzüntüyle karşılandı. Peki, MasterChef Mert Ateş Durukan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte MasterChef Ateş hakkında merak edilenler...

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MasterChef 2021 hayallerine bu hafta veda eden isim genç ve başarılı yarışmacılardan Mert Ateş Durukan oldu. MasterChef Ateş konuşmasında yarışmaya annesi için katıldığını, ona artık bakması gerektiğini anladığını ve bundan sonra da en iyisini yapmaya çalışacağını söyledi. Şefler duygusal konuşmasıyla birlikte göz yaşlarını tutamayan MasterChef Ateş elenmesiyle birlikte yarışmacı arkadaşlarına da duygusal anlar yaşattı. Sakin tavırları ve düzgün karakteriyle herkes tarafından sevilen MasterChef Ateş göz yaşları içinde arkadaşlarıyla ve sefleriyle vedalaştı. Peki MasterChef Ateş kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte MasterChef Mert Ateş Durukan ile ilgili bilgiler...

MASTERCHEF ATEŞ KİMDİR?

MasterChef yarışmacılarından biri olan Mert Ateş Durukan yarışmaya İzmir’den katılıyor. 19 yaşındaki yarışmacı, aşçılık bölümü mezunu. MasterChef Ateş, küçük yaşlardan itibaren evde yemek yaptığını dile getirmiş ve birçok yemeği ananesinden öğrendiğini açıklamıştı.

Ateş Durukan’ın babası turizm sektöründe, annesi ise muhasebeci. Başarılı yarışmacı yedeklerden kadroya dahil oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Masterchef Ateş#Masterchef Türkiye 2021#Masterchef Mert Ateş Durukan

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