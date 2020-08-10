MasterChef Arem Yüce kimdir, nereli? MasterChef Arem ile ilgili bilgiler

Arem Yüce kimdir sorusu, MasterChef 2020 izleyicileri tarafından merak ediliyor. MasterChef 2020’de ilk 16 için seçmeler devam ediyor. İkinci grup arasından 8 kişi ilk 16’ya girebilecek. İlk elemede başarılı olduktan sonra üçlü elemeyi de geçen Arem Yüce 22 yaşında. İşte MasterChef Arem ile ilgili bilgiler…

MASTERCHEF AREM YÜCE KİMDİR?

MasterChef 2020 yarışmacıları arasında yer alan Arem Yüce 22 yaşında. Yarışmaya Diyarbakır’dan katılan Arem işletmeci. Yemek yapmayı çok sevdiğini söyleyen yarışmacı ilk elemede, ‘Kuzuların Sessizliği’ ismini koyduğu yemeğini yapmıştı.

Arem Yüce, üçlü düelloda Yakup ve Batuhan ile yarışmış ve birinci olmuştu.