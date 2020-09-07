MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriMasterChef Arem nereli, kimdir ve kaç yaşında? Arem Yüce'nin hayatı ve biyografisi
GeriTelevizyon MasterChef Arem nereli, kimdir ve kaç yaşında? Arem Yüce'nin hayatı ve biyografisi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 07.09.2020 - 00:32 | Son Güncelleme:

MasterChef Arem nereli, kimdir ve kaç yaşında? Arem Yüce'nin hayatı ve biyografisi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MasterChef Arem nereli, kimdir ve kaç yaşında? Arem Yüce'nin hayatı ve biyografisi
Abone Olgoogle-news

MasterChef Arem Yüce, yarışmanın yeni bölüm fragmanı ile merak konusu olan isimlerden oldu. Gülşah'ın elenmesinin ardından yedeklerden MasterChef ana kadrosunda katılan MasterChef Arem renkli kişiliği ile dikkatleri üzerine topluyor. Yarışmacı arkadaşları ve yemekleri ile adından söz ettiren MasterChef Arem Yüce'nin düellolarda ‘Kuzuların Sessizliği’ ismini koyduğu yemekle şeflerin karşısına çıkmıştı. Peki, MasterChef Arem kimdir? İşte, o isimle ilgili ayrıntılı bilgiler.

MasterChef Türkiye yarışmacılarından olan ve düellolardan elenen MasterChef Arem yeniden kadroya dahil oldu. MasterChef'in yayınlanan fragmanında görülen MasterChef Arem, 22 yaşında ve işletmeci. İşte, MasterChef yarışmacısı Arem Yüce'nin hayatıyla ilgili merak edilenler.

MASTERCHEF AREM KİMDİR?

MasterChef 2020 yarışmacıları arasında yer alan Arem Yüce 22 yaşında. Yarışmaya Diyarbakır’dan katılan Arem işletmeci. Yemek yapmayı çok sevdiğini söyleyen yarışmacı ilk elemede, ‘Kuzuların Sessizliği’ ismini koyduğu yemeğini yapmıştı.

Arem Yüce, üçlü düelloda Yakup ve Batuhan ile yarışmış ve birinci olmuştu. MasterChef Arem Yüce, yemeklerine dizi, film isimleri vermeyi çok sevdiğini ifade etmişti.

MasterChef Arem'in yarışmadaki akıbeti ilerleyen bölümlerde belli olacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle