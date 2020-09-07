MasterChef Arem nereli, kimdir ve kaç yaşında? Arem Yüce'nin hayatı ve biyografisi
MasterChef Arem Yüce, yarışmanın yeni bölüm fragmanı ile merak konusu olan isimlerden oldu. Gülşah'ın elenmesinin ardından yedeklerden MasterChef ana kadrosunda katılan MasterChef Arem renkli kişiliği ile dikkatleri üzerine topluyor. Yarışmacı arkadaşları ve yemekleri ile adından söz ettiren MasterChef Arem Yüce'nin düellolarda ‘Kuzuların Sessizliği’ ismini koyduğu yemekle şeflerin karşısına çıkmıştı. Peki, MasterChef Arem kimdir? İşte, o isimle ilgili ayrıntılı bilgiler.
MasterChef Türkiye yarışmacılarından olan ve düellolardan elenen MasterChef Arem yeniden kadroya dahil oldu. MasterChef'in yayınlanan fragmanında görülen MasterChef Arem, 22 yaşında ve işletmeci. İşte, MasterChef yarışmacısı Arem Yüce'nin hayatıyla ilgili merak edilenler.
MasterChef 2020 yarışmacıları arasında yer alan Arem Yüce 22 yaşında. Yarışmaya Diyarbakır’dan katılan Arem işletmeci. Yemek yapmayı çok sevdiğini söyleyen yarışmacı ilk elemede, ‘Kuzuların Sessizliği’ ismini koyduğu yemeğini yapmıştı.
Arem Yüce, üçlü düelloda Yakup ve Batuhan ile yarışmış ve birinci olmuştu. MasterChef Arem Yüce, yemeklerine dizi, film isimleri vermeyi çok sevdiğini ifade etmişti.
MasterChef Arem'in yarışmadaki akıbeti ilerleyen bölümlerde belli olacak.
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