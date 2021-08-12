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Televizyon
Haber Giriş: 12.08.2021 - 17:35 | Son Güncelleme:

MasterChef Araz Aknam kimdir, kaç yaşında, nereli?

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MasterChef Araz Aknam kimdir, kaç yaşında, nereli?

MasterChef'in ana kadrosuna girmeyi başaran isimlerden biri de Araz Aknam oldu. Binlerce kişi arasından önce adaylar arasına, ardından ana kadroya kalmayı başaran Araz Araz Aknam'ın hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Aknam, levrek ceviche tarifiyle yarışmaya katılmıştı. Peki, MasterChef Araz Aknam kimdir, kaç yaşında, nereli?

MasterChef Türkiye 2021'nin ana kadrosuna kalmayı başaran sayılı isimden biri olan Araz Aknam 30 yaşında ve İran Azerisi. Yaşamının bir kısmını İran'da ve Los Angeles'ta geçiren iddialı yarışmacı, MasterChef'e İstanbul'dan katılıyor. Küçük yaşlardan beri mutfağın içinde olan Araz Aknam, aynı zamanda Amerikan futbolu oynuyor. Yarışmaya katıldığında nişanlı olan Aknam, kısa bir süre önce nikah masasına oturdu. 

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