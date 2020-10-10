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Haber Giriş: 10.10.2020 - 14:57 | Son Güncelleme:

Masterchef Alican Sabunsoy kimdir, geçen sezon kaçıncı oldu?

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Masterchef Alican Sabunsoy kimdir, geçen sezon kaçıncı oldu?
Masterchef 2020’nin Adana’da çekilen bölümünün konuklarından biri de Alican Sabunsoy oldu. İşte Adanalı yarışmacı Alican Sabunsoy’un bilinmeyenleri…

Alican Sabunsoy 5 Ocak 1991 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Ortaokulu ve liseyi doğduğu şehirde tamamladıktan sonra üniversiteyi Mersin Üniversitesinde okudu. Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünü mezunu olan Alican Sabunsoy, Mutfağa Mersin Üniversitesi'nde bir şef ile tanışarak okulunun ikinci senesinde girdi.
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MasterChef Türkiye'nin geçtiğimiz sezondaki yarışmacılarından Alican Sabunsoy, 2020 sezonuna konuk olarak katılmasıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz sezonun başarılı isimlerinden olan Alican Sabunsoy, son üçe kadar kalmayı başarmıştı. Peki, Masterchef Alican Sabunsoy kimdir, geçen sezon kaçıncı oldu?

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