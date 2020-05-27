MasterChef Alican kimdir? Survivor Yasin'in ev arkadaşı Alican hakkında bilgiler

MasterChef yarışmasıyla adını duyuran Alican Sabunsoy, 1991 yılında Adana'da dünyaya geldi. 2011 yılında Mersin Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Yönetimi bölümüne giren Alican Sabunsoy, aynı dönemde Mersin'de bir kafede aşçı olarak çalıştı.2013 yılında 3 ay boyunca İstanbul'da bir Çin restoranında çalışan MasterChef Alican, hemen ardından Adana'da bir suşi restoranında çalışmaya başladı.



2017 yılına kadar Adana'da birbirinden faklı restoranlarda kısa süreli çalışmalar yapan MasterChef Alican, 2016 yılında İstanbul'da ünlü bir steakhouse restoranda çalıştı. İstanbul'daki kısa süreli çalışmasının ardından yeniden Adana'ya dönen Alican, bir steakhouse restoranda yönetici şef olarak görev aldı. Aşçılık ustalık belgesine de sahip olan Alican, MasterChef'te büyük finale kadar kalmayı başardı ancak yarışmanın birincisi Cemre Uyanık oldu.