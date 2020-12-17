MasterChef Alican kimdir, kaç yaşında, nereli? Alican Sabunsoy hakkında bilgiler

MasterChef 2019 yarışmacılarından Alican bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölüme katılacak. Adanalı olan Alican Sabunsoy geçtiğimiz yıl yarışmada Cemre ile finale kalmış ve ikinci olmuştu. İşte 1991 yılında dünyaya gelen Alican Sabunsoy hakkında bilgiler

MASTERCHEF ALİCAN KİMDİR?

MasterChef Alican Sabunsoy, 1991 yılında Adana'da dünyaya geldi. 2011 yılında Mersin Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Yönetimi bölümüne giren MasterChef Alican Sabunsoy, aynı dönemde Mersin'de bir kafede aşçı olarak çalıştı.

2013 yılında 3 ay boyunca İstanbul'da bir Çin restoranında çalışan MasterChef Alican, hemen ardından Adana'da bir suşi restoranında çalışmaya başladı.

2017 yılına kadar Adana'da birbirinden faklı restoranlarda kısa süreli çalışmalar yapan MasterChef Alican, 2016 yılında İstanbul'da ünlü bir steakhouse restoranda çalıştı.

İstanbul'daki kısa süreli çalışmasının ardından yeniden Adana'ya dönen Alican, bir steakhouse restoranda yönetici şef olarak görev aldı. MasterChef Alican'ın son durağı ise yine yönetici şef olarak çalıştığı suşi restoranı oldu. MasterChef Alican Sabunsoy, aşçılık ustalık belgesine de sahiptir.

Alican Sabunsoy, MasterChef 2019’un ikincisi olmuştu.