MasterChef Akın Kızıltaş kimdir kaç yaşında? MasterChef Türkiye yarışmacısı Akın nereli? İşte hayatı ve biyografisi!

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MasterChef Türkiye yarışmacısı Akın Kızıltaş hazırladığı yemeklerle dikkatleri üzerine topluyor. Heyecanına hız kesmeden devam eden MasterChef Türkiye'de bu hafta Adana kebabı ile mavi takım kaptanlığını kazanan isim Akın oldu. Aslen Mersinli olan yarışmacı, 28 yaşında. İşte, MasterChef Akın'ın hayatı hakkında bilgiler.

MASTERCHEF AKIN KİMDİR?

Ana kadroya dahil olan MasterChef Akın 28 yaşında. Aslen Mersinli olan yarışmacı, 10 yıldan fazla bir süre mutfakta sektöründe.

Farklı mutfakları da tecrübe edinen Akın Kızıltaş'ın babası ve abisi de aşçıdır. Aşçılığın aile mesleği olduğunu söyleyen MasterChef Akın, yemek yapmaya olan tutkusu ile sürekli kendini geliştirmiş.