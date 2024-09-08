MasterChef Akın kimdir, kaç yaşında nereli? MasterChef Türkiye yarışmacısı Akın Kızıltaş'ın hayatı ve biyografisi

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MasterChef Türkiye yarışmacısı Akın Kızıltaş kimdir? sorusu yarışmanın takipçileri tarafından merak konusu oldu. Ana kadroya yedeklerden dahil olan MasterChef Akın, hazırladığı tabaklarla dikkat çekiyor. Aslen Mersinli olan MasterChef Akın 10 yıldan fazla bir süredir mutfak sektöründe çalışıyor. İşte, MasterChef Akın'ın hayatı hakkında bilgiler.

MASTERCHEF AKIN KİMDİR?

Ana kadroya dahil olan MasterChef Akın 28 yaşında. Aslen Mersinli olan yarışmacı, 10 yıldan fazla bir süre mutfakta sektöründe.

Farklı mutfakları da tecrübe edinen Akın Kızıltaş'ın babası ve abisi de aşçıdır. Aşçılığın aile mesleği olduğunu söyleyen MasterChef Akın, yemek yapmaya olan tutkusu ile sürekli kendini geliştirmiş.