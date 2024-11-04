MasterChef Akın kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Türkiye yarışmacısı Akın Kızıltaş evli mi? İşte hayatı ve biyografisi!

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MasterChef Akın Kızıltaş kimdir, sorusu elenmesinin adından gündeme geldi. Bu sezon yedeklerden ana kadroya giren ve yarışmada gösterdiği başarılar ile dikkatleri üzerine toplayan Akın elenirken, Adana'da dükkan açacağı müjdesini sevenleri ile paylaştı. Et yemeklerinde gösterdiği başarılar ile şeflerin takdirini alan MasterChef Akın, babası ve abisi ile mutfakta tecrübe kazanmış. İşte, MasterChef Akın'ı biyografisi ve hayatı hakkında bilgiler.

MASTERCHEF AKIN KİMDİR?

Ana kadroya dahil olan MasterChef Akın 28 yaşında. Aslen Mersinli olan yarışmacı, 10 yıldan fazla bir süre mutfakta sektöründe.

Farklı mutfakları da tecrübe edinen Akın Kızıltaş'ın babası ve abisi de aşçıdır. Aşçılığın aile mesleği olduğunu söyleyen MasterChef Akın, yemek yapmaya olan tutkusu ile sürekli kendini geliştirmiş.