MasterChef 6. yarışmacı kim oldu? İşte, MasterChef 2021 ana kadroda yer alan isimler

MasterChef 2021 sezonunda iki grupta final turu gerçekleştiriliyor. Bu turda şeflerin oylarıyla seçilen 10 yarışmacının MasterChef’te mücadelesi devam edecek. Yarışmanın jüri Mehmet, Danilo ve Somer şef, ilk grupta yer alacak ana kadroya giren 5 yarışmacıyı belirlemiştir. Peki MasterChef ana kadro için 6.yarışmacı kim oldu? İşte detaylar…

MASTERCHEF 6. YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2021’de 8 Ağustos Pazar akşamı ana kadro için ikinci grup mücadelesi başladı. Şefler 13 yarışmacıdan patlıcan kebabı yemeği yapmalarını isteyerek, mücadelenin sonunda en iyi tabağı seçti. İlk altıya; Azize, Şükrü, Hamza, Görkem, Ali ve Aras kaldı. 6 yarışmacı arasından birinci seçilen isim ise Şükrü oldu.

MASTERCHEF 2021 ANA KADRO İSİMLERİ

MasterChef 2021’de bu sezon öncelikle aşamalı olarak düzenlenen yemek yarışmalarıyla ana kadroda yer almaya hak kazanan 5 kişi belirlendi. Diğer beş kişinin seçileceği ikinci grubun mücadelesi devam ediyor. 8 Ağustos Pazar akşamının kadroya katılan yeni ismi Şükrü ile birlikte ikinci grubun ilk ismi belli olmuş oldu. Kalan 4 kişinin ise kim olacağı merak konusu. İşte MasterChef 2021 ana kadrodaki isimler…

Fatma Polat

Milhan Erdem

Dilara Başaran

İbrahim Cingözler

Tunahan Ak

Şükrü

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