MasterChef 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Dokunulmazlığı kim kazanacak?

MasterChef Türkiye'nin cumartesi akşamı yayınlanacak olan bölümünde dokunulmazlık heyecanı yaşanacak. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları Silivri'ye giderek yaptıkları yemekleri konuların önüne sunacak. İşte, MasterChef yeni bölüm fragmanı.

MASTERCHER 52. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu MasterChef Türkiye 12 Eylül Cumartesi akşamı ekranlara gelecek. Kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyacak olan yarışmacılardan dokunulmazlık için mutfakta zamana yarışacak.

Haftanın 3. ve son dokunulmazlık oyununda Silivri'ye gidecek olan yarışmacılardan en iyi menüyü yapan takım dokunulmazlığı kazanacak. Kaybeden takımda ise bireysel dokunulmazlık oyunu oynanacak. Gecenin sonunda ise MasterChef 5. ve 6. eleme adayı belli olacak.

Pazar gecesi ise eleme yapılacak ve bir isim yarışmaya veda edecek.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLMUŞTU?

MasterChef'te 3. eleme adayını dokunulmazlığı kazanan Emir seçti. MasterChef Emir, mavi takımda bir ismi eleme potasına gönderdi. Emir eleme adayı olarak Ebru'nun ismini verdi. Diğer eleme adayı ise mavi takımda oy eşitliği sağlanmasından dolayı kaptan tarafından belirlendi.

Mavi takım kaptanı olan Esra, eleme adayı olarak Ayyüce'yi seçti.

MasterChef'te oynanan ilk dokunulmazlık oyununda Duygu ve Furkan eleme adayı olarak belirlenmişti.