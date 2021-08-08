MasterChef 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! MasterChef Türkiye yeni bölüm ne zaman?

MasterChef Türkiye yeni bölüm fragmanı ile 32. bölüm tarihi belli oldu. TV8 ekranlarında seyirci ile buluşan MasterChef 8 Ağustos Pazar akşamı eleme turu ile yayınlanacak. 2. grubun ilk yarışmacısı bu gece kesinleşecek. Yeni bölüm öncesi MasterChef Türkiye'nin yayınlanan 32. bölüm fragmanına; kadroya girmek isteyen yarışmacıların birbirlerine söyledikleri iddialı sözleri damga vurdu.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

MasterChef 32. yeni bölümü ile 8 Ağustos Pazar akşamı Tv8 ekranlarında sevenler ile buluşacak. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri dökecek.

MASTERCHEF'TE EN SON KİMLER SEÇİLDİ?

Cuma gecesi devam eden yarışta Nursima, Berk, Ateş ve Sergen ve Mete gecenin başarılı yemeğini yaparak yedek kadroya katılan isimlerden olmuştu.

Fikret, Baturalp, Umutcan ve Sevgi ise rakiplerinden daha az başarılı yemek yaparak MasterChef 2021'e veda etti.

En lezzetli yemek tarifleri burada