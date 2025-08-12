×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

MasterChef 2025 yarışmacısı Ayten'in yürek burkan hayat hikayesi

Güncelleme Tarihi:

#Masterchef#Masterchef Ayten#Hayat Hikayesi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2025 12:44

MasterChef 2025 yarışmacılarından Ayten, hem jüriyi hem izleyicileri derinden etkileyen hayat hikayesiyle gündeme geldi. Eşini bir trafik kazasında kaybeden Ayten, yaşadığı zorlukları ve güçlü duruşunu yarışma sırasında paylaştı.

Haberin Devamı

Ayten, küçük yaşlardan itibaren mücadeleyle geçen hayatını, “10 yaşından beri savaşıyorum. Her düştüğümde ayağa kalktım.” sözleriyle anlattı.

En çok yankı uyandıran ise eşinin vefatından sonra yaşadığı süreçti. Ayten, “Hala evimin geçimini her şeyimi kendim ödüyorum. Eşimin tarafının durumu iyi ama bir delik lira bize yardımı olmadı. Sonra oğlum işe girdi. Oğlumla beraberiz. Her düşen kadının ayağa kalkmasını istiyorum ben. Eşim öldükten 20 gün sonra kiram geldi, elektriğim geldi, suyum geldi. Bana dediler ki kocan ölmüş ne işin var buraya işe geldin. Dedim ki elektrik su faturasını siz mi ödeyeceksiniz. Ben o evden çıkmazsam bir daha çıkamam.” sözleriyle yaşadıklarını dile getirdi.

MasterChef 2025 yarışmacısı Aytenin yürek burkan hayat hikayesi

Ayten’in hikayesi MasterChef stüdyosunda duygu dolu anlara neden oldu.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Masterchef#Masterchef Ayten#Hayat Hikayesi

BAKMADAN GEÇME!