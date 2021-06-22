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Masterchef 2021 ne zaman başlıyor?
MasterChef 2021 için geri sayım başladı. TV8 ekranlarının sevilen programları arasında yer alan MasterChef, 2021 yılı için erken başlangıç kararı aldı. Geçtiğimiz yıllarda Temmuz sonu ve Ağustos başı gibi başlangıç yapan MasterChef, 2021 yılın bu süreyi biraz daha öne çekerek Haziran ayı olarak duyurdu. Peki, Masterchef 2021 ne zaman başlıyor? İşte, o detaylar
Şef Jüri koltuğunda bu yıl da Mehmet Şef, Danilo Şef ve Somer Şef'in yer alacağı netlik kazanan MasterChef 2021, fragmanları ile dikkat çekmişti. Peki, MasterChef 2021 ne zaman başlıyor? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
MASTERCHEF 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yayınlanan fragmanlara göre MasterChef 2021, 26 Haziran Cumartesi akşamı başlayacak.