MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon Haberleri Masterchef 2021 ne zaman başlıyor?
GeriTelevizyon Masterchef 2021 ne zaman başlıyor?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 22.06.2021 - 13:42 | Son Güncelleme:

Masterchef 2021 ne zaman başlıyor?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

MasterChef 2021 için geri sayım başladı. TV8 ekranlarının sevilen programları arasında yer alan MasterChef, 2021 yılı için erken başlangıç kararı aldı. Geçtiğimiz yıllarda Temmuz sonu ve Ağustos başı gibi başlangıç yapan MasterChef, 2021 yılın bu süreyi biraz daha öne çekerek Haziran ayı olarak duyurdu. Peki, Masterchef 2021 ne zaman başlıyor? İşte, o detaylar

Şef Jüri koltuğunda bu yıl da Mehmet Şef, Danilo Şef ve Somer Şef'in yer alacağı netlik kazanan MasterChef 2021, fragmanları ile dikkat çekmişti. Peki, MasterChef 2021 ne zaman başlıyor? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

MASTERCHEF 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yayınlanan fragmanlara göre MasterChef 2021, 26 Haziran Cumartesi akşamı başlayacak.

En lezzetli yemek tarifleri burada

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi