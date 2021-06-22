Şef Jüri koltuğunda bu yıl da Mehmet Şef, Danilo Şef ve Somer Şef'in yer alacağı netlik kazanan MasterChef 2021, fragmanları ile dikkat çekmişti. Peki, MasterChef 2021 ne zaman başlıyor? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

MASTERCHEF 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yayınlanan fragmanlara göre MasterChef 2021, 26 Haziran Cumartesi akşamı başlayacak.

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