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Haber Giriş: 28.07.2020 - 13:04,Son Güncelleme:

MasterChef 2020'de Somer Şef'in benzeri Mehmet Gökçeöz kimdir, kaç yaşında?

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MasterChef 2020'de Somer Şef'in benzeri Mehmet Gökçeöz kimdir, kaç yaşında?
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MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunda en dikkat çeken isimlerden biri de Mehmet Gökçeöz oldu. Somer Şef'e benzerliğiyle konuşulan Mehmet Gökçeöz, mozeralla beef steak ile katıldığı MasterChef’in ilk turundan geçmeyi başarmıştı. Peki, MasterChef 2020'de Somer Şef'in benzeri Mehmet Gökçeöz kimdir, kaç yaşında?

MasterChef Türkiye 2020 yarışmasına katılan Mehmet Gökçeöz, yarışmanın sempatik jüri üyesi Somer Sivrioğlu’na benzerliği ile adından söz ettirmeyi başardı. Somer Şef’e ikizi kadar benzeyen  Mehmet Gökçeöz’in MasterChef macerasında ne kadar kalacağı ilerleyen günlerde belli olacak. MasterChef yarışmasına Ankara’dan dahil olan Mehmet Gökçeöz, 39 yaşında. Bir İngiliz ilaç firmasında Tıbbi Tanıtım Sorumlusu olarak çalışan Mehmet Gökçeöz, aslen Kastamonulu. Küçük yaşlarda babaannesinin yanında yemek yapmaya başlayan ve yaptığı ezzetleri paylaşan Mehmet Gökçeöz, aynı zamanda DJ’lik yapıyor.

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