MasterChef 2020’de Somer Şef’e benzeyen Mehmet Gökçeöz kimdir?

TV8’in sevilen yarışması MasterChef Türkiye’nin üçüncü sezonu dün akşam başladı. Bu akşam ekrana gelecek ikinci bölümde yarışmacılar, sonraki tura geçebilmek ve ilk onaltıya girebilmek için şeflere hünerlerini sergilemeye devam edecek. Bu yarışmacılardan birisi izleyenler tarafından çok merak ediliyor. Bu yarışmacı Mehmet Gökçeöz. Dikkat çeken yönü ise özellikle Somer Şef’e tıpatıp benzemesi. Tanıtımda görülmesi ise MasterChef 2020 izleyicileri Mehmet Gökçeöz kimdir, kaç yaşında araştırmaya başladı.

SOMER ŞEF “BİZİM BAŞIMIZA BELA OLACAK BU!”

Bu akşam ekrana gelecek MasterChef Türkiye 2. bölümde özellikle Somer Şef’e benzeyen yarışmacı merakla beklenecek. Tanıtımda yarışmacıyı gören Danilo Şef’in “Somer Abi, ne yapıyorsun orada?” ve Mehmet Şefin “Şoktayım!” sözleri dikkat çekiyor. Somer Şef ise “Bizim başımıza bela olacak bu” sözler ise meraklandırıyor. Peki, Somer Şef’e benzeyen bu yarışmacı kim?

MEHMET GÖKÇEÖZ KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2020 yarışmasına katılan Mehmet Gökçeöz, Somer Şefe benzerliği ile dikkat çekti. Sosyal medya hesabından yaptığı yemek paylaşımları ile dikkat çeken Mehmet Gökçeöz, aynı zamanda DJ’lik yapıyor. Diğer yandan yaptığı paylaşımlardan çok seyahat yaptığı anlaşılan Mehmet Gökçeöz, MasterChef Türkiye’de sonraki tura geçebilecek mi, 16 yarışmacı arasına kalabilecek mi merak ediliyor.