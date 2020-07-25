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Haber Giriş: 25.07.2020 - 09:53,Son Güncelleme:

MasterChef 2020'de dün kim diskalifiye oldu? İşte MasterChef'te diskalifiye olan yarışmacı

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MasterChef 2020'de dün kim diskalifiye oldu? İşte MasterChef'te diskalifiye olan yarışmacı
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MasterChef'in 24 Temmuz tarihli bölümüne diskalifiye kararı damga vurdu. Düelloların başladığı MasterChef’in 24 Temmuz tarihli bölümünde bir yarışmacı yaptığı yanlış hamle nedeniyle diskalifiye edildi. Mehmet Şef, '4 sefer görüntülere baktık buradan gidebilirsin' sözleriyle diskalifiye kararını açıkladı. Peki, MasterChef 2020'de dün kim diskalifiye oldu? İşte MasterChef'te diskalifiye olan yarışmacı

MasterChef Türkiye 2020'nin 8. bölümüne Mehmet Yalçınkaya’nın sözleri damga vurdu. Eleme etabına katılan birçok yarışmacının zorlu sınavlardan geçtiği MasterChef Türkiye'nin 24 Temmuz tarihli bölümünde düello heyecanı devam etti Birbirinden iddialı yarışmacıların kozlarını paylaştığı düellolarda diskalifiye kararı konuşuldu.

İşte MasterChef'te diskalifiye olan yarışmacı

Ayyüce Kamit, Halit Karaman ve Mohammed Ayad  üçlü düelloya çıktı . Fransız çorbası ile jüri üyelerinin karşısına çıkan üçlüden biri yarışmadan diskalifiye edildi.Sürenin sonunda şeflerin yemeğini tatmasını bekleyen Mohammed Ayad, Mehmet Yalçınkaya'nın sözleri ile hayal kırıklığı yaşadı. Tadım kaşığını ağzına sokup sonra tekrar tencereye soktuğu görülen Iraklı yarışmacı Mohammed diskalifiye edildi, Mehmet Yalçınkaya, yarışmacının yanında gelerek önce tabaktaki yemeği tencereye geri döktü. Ardından ise ,"Tadım yapamıyoruz. 4 sefer görüntülere baktık. Tadım kaşığıyla çift tadım yaptın. Buradan gidebilirsin" diyerek Mohammed Ayad'ı, MasterChef Türkiye'den diskalifiye etti.

 

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