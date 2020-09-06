MasterChef 2020'de dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte son bölümde yaşananlar!

MasterChef 2020'de bu akşam 3. dokunulmazlık mücadelesinin ardından bireysel dokunulmazlık oyunu ekranlara geldi. Dokunulmazlığı kaybeden takım bireysel mücadelede bu defa karşı karşıya geldi ve oyunun sonunda bireysel dokunulmazlığı kazanan isim belli oldu. İşte, MasterChef 2020'de bu akşam dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve bireysel dokunulmazlık oyununda yaşananlar...

MasterChef 2020'de Mavi ve Kırmızı takım haftanın dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Ardından MasterChef 2020'nin bireysel dokunulmazlık mücadelesi ekrana geldi ve günün kazananı belli oldu.

Haftanın ilk dokunulmazlığını Mavi takım kazanırken; ikinci dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazanmıştı.

Haftanın 3. Dokunulmazlık oyununda şefler, yarışmacılardan beş çeşit yemek çıkarmasını ve sunmalarını istedi. Bu akşamki dokunulmazlığı 16-4 skor ile Mavi takım kazandı.

BİREYSE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI

Bu akşamki bireysel dokunulmazlık oyununda mantarlı yemekler yapıldı. Bireysel dokunulmazlık oyununun sonunda şefler sunulan tabakların tadımlarını yaptı ve şeflerin verdiği karar doğrultusunda en iyi tabak Emir'in oldu ve bu akşam bireysel dokunulmazlığı Emir kazandı.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Emir, eleme potasına girmesi için Gülşah'ın adını söyledi ve haftanın 5. eleme adayı Gülşah olarak belirlendi.